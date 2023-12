Le festival d'Al Gouna totalement effacé par le Red Sea de l'Arabie saoudite, tente de renaître avec ses dernières stars. C'est ainsi que la star égyptienne, Yousra, qui est utilisée par les organisateurs pour un Master Class, met en lumière l'édition exceptionnelle du festival en pleine guerre à Ghaza. Le Festival saoudien Red sea avait réussi à attirer plusieurs stars américaines comme Will Smith, Jason Statham ou encore Johnny Depp. Malgré les défis, elle a plaidé en faveur du maintien du festival pour permettre la discussion, le débat, et surtout mettre en avant le narratif des Palestiniens à travers des films significatifs comme La Porte du Soleil (2004) de Yousry Nasrallah.

Yousra, révèle les cinéastes qui ont profondément influencé sa vie personnelle et professionnelle. Des rencontres fortuites avec des légendes du cinéma, telles que Wahid Hamed, Youssef Chahine, Salah Abou Seif, Ahmed Badrakhane et Adel Imam, ont été partagées avec une sincérité touchante.

Parmi ces moments marquants, Yousra a captivé le public en partageant une anecdote mémorable sur sa première rencontre avec le maître du cinéma égyptien, Youssef Chahine. Cette rencontre, initialement teintée de tension, s'est transformée en une collaboration mémorable.

Yousra a évoqué la proposition initiale de Youssef Chahine pour le rôle de la soeur dans le film Hadota Masrya/La mémoire (1982). Yousra avait refusé le rôle à cette époque à cause du scénario qu'elle trouvait confus. Sans oublier que la première rencontre avec Youssef Chahine avait été teintée d'une certaine tension, le réalisateur reprochant même la couleur blonde des cheveux de Yousra et sa grande taille. Cependant, trois mois plus tard, alors qu'elle dormait tranquillement chez sa tante, Yousra avait été réveillée subitement par Youssef Chahine lui-même. Il la voulait dans son film, mais cette fois-ci pour le rôle de l'épouse.

Son rôle dans le film Immeuble Yacoubian (2006) de Marwan Hamed, Yousra a parlé de ce qu'elle considérait comme une «trahison» amicale. En réalité, Adel Imam l'avait invitée à prendre un café, en présence du jeune réalisateur préparant son premier film. C'est là qu'Adel Imam lui a demandé d'accepter de jouer 5 scènes dans ce nouveau film. Bien qu'étonnée, Yousra avait refusé dans un premier temps. Cependant, Adel Imam avait insisté et lui avait proposé de lire le scénario, qu'elle avait finalement beaucoup aimé.

Elle avait donc travaillé intensément sur le personnage de Mme Christine. Même si elle n'apparaissait pas beaucoup dans le film, le rôle était important. Reportée deux fois de suite, en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, la 6e édition de la manifestation se déroule en fin de compte du 14 au 21 décembre et a maintenu son volet professionnel, CineGouna Platform, ce dernier ayant été renforcé cette année.