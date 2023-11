La venue du P-DG du groupe saoudien MBC, Ali Al-Hedeithy, en Algérie n'a pas été du goût des Marocains, qui gèrent actuellement la chaîne MBC5. Lors de sa rencontre avec le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, le patron de MBC n'a pas caché son ambition d'ouvrir un bureau en Algérie. Il faut dire que Ali Al-Hedeithy, n'était pas venu seul, il était accompagné du directeur exécutif du groupe, Sam Barnett et des directeurs, Ali Jaber, Abdelghani Ouali et Mohamed Omar Dahabi. Le patron de MBC a exprimé sa volonté de renforcer le partenariat avec l'Algérie, à travers l'ouverture d'un bureau de la chaîne MBC en Algérie et le lancement de ses abonnements via la plate-forme Shahid. Le P-DG du groupe a également mis en avant la volonté du groupe de produire plusieurs programmes d'information, mais aussi culturels et sportifs, ainsi que des séries et films algériens, en collaboration avec des réalisateurs, acteurs et scénaristes algériens, ce qui en appelle à une coopération avec plusieurs secteurs tels les finances, le commerce et la culture. Autrement dit, le groupe saoudien va soit enlever la chaîne MBC5 aux Marocains pour la céder aux Algériens, soit lui consacrer une nouvelle fréquence avec l'appellation MBC6.

En tout cas, Mohamed Laagab a affirmé qu'il était prêt à faciliter l'accréditation et le travail des chaînes saoudiennes, dont MBC, Al-Arabiya et Al-Hadath, conformément à la loi organique sur l'information. Il faut préciser que le groupe saoudien Middle East Broadcast Corporation (MBC), avait ouvert en pompe en 2018, dans le cadre de la mise en pratique de son plan d'expansion et de croissance, la chaîne MBC5. En réalité, le projet devait s'appeler MBC Maghreb, mais ni l'Algérie ni la Tunisie n'ont été associées à ce projet. C'était le 21 septembre 2018 qu'a commencé la diffusion du premier épisode de la cinquième saison de The Voice (en exclusivité sur MBC5 pour le public du Maghreb).

La nouvelle chaîne était diffusée en clair sur Badr sat (26° Est) et Nilesat (7° Ouest). Les responsables du groupe MBC avouent qu'ils ne prétendent pas offrir au public maghrébin un produit spécifique à la culture de la région. La Cinq, avait pour but de contribuer d'une façon plus performante et ciblée aux productions locales. Elle devait renforcer aussi les avantages mutuels entre producteurs et réalisateurs. Le lancement de cette chaîne avait un intérêt certain pour les économies nationales des différents pays du Maghreb, et attirera de nouveaux investissements auprès du secteur des médias, tout en stimulant la création de nouveaux emplois en particulier pour les jeunes. Finalement, seuls les Marocains ont marqué leur présence. Les Algériens et les Tunisiens ont été écartés par le lobby du Makhzen. Le groupe MBC, compte aujourd'hui, plus de 130 millions de téléspectateurs parmi les arabophones de par le monde. Dès le départ, le groupe a compris que pour élargir son audience, il devait ratisser large, atteindre toutes les tranches d'âge et répondre à tous les goûts. Au fil des années, et partant d'une seule chaîne, MBC a constitué tout un bouquet: MBC1, chaîne familiale, MBC 2, chaîne de cinéma, MBC 3, chaîne des enfants, MBC 4, chaîne de variétés et MBC5, chaîne du Maghreb.