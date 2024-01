La Tunisie nominée aux Oscars, cette année pour l’édition 2024. Il y avait trois candidats du Monde arabe qui concouraient pour la short-list finale qui sera présentée lors de la cérémonie de remise des Oscars prévue pour le 10 mars 2024 au Dolby Theatre à Hollywood. Ainsi, la Tunisie avec le film Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania est officiellement en course pour la 96e édition des Oscars. Le film concourt dans les catégories du Meilleur documentaire et du Meilleur film international dans la catégorie des films produits en dehors des États-Unis et dans une langue autre que l’anglais. Cette nomination s’inscrit dans une continuité de succès pour le cinéma tunisien aux Oscars. Brotherhood, dirigé par Meryam Joobeur, avait précédemment été nommé dans la catégorie du Meilleur court-métrage en 2020, suivi l’année d’après par L’homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania, nommé pour le Meilleur film international. Les Filles d’Olfa marque ainsi la troisième nomination consécutive pour un film tunisien aux Oscars. En revanche, deux autres documentaires arabes en lice ont été écartés. Le premier, le film documentaire en langue arabe La Mère de tous les mensonges sorti en 2023, réalisé par Asmae El Moudir n’a pas été retenu en short-list. Le film explore la quête de vérité de la réalisatrice dans ses origines familiales, combinant l’histoire personnelle et nationale marocaine. Il s’agit d’une coproduction entre le Maroc, l’Égypte, le Qatar et l’Arabie saoudite. Autre film a être écarté de la course, le film représentant la Palestine. Ainsi, après avoir été sélectionné en faisant sa première cette année à la Mostra de Venise, lors de sa quatre-vingtième session au cours du mois de septembre dernier, puis projeté au Festival international de Toronto, au cours du même mois de cette année, enchaînant les festivals et avant-premières, le film Bye Bye Tibériade de l’Algérienne, Lina Soualem qui raconte la vie de sa mère, la comédienne palestinienne Hiam Abbas. Lina Soualem avait choisi de représenter officiellement la Palestine dans la catégorie longs-métrages internationaux des Oscars, lors de leur quatre-vingt-seizième session en 2024 de la prestigieuse cérémonie qui délivrera ainsi les cinq meilleurs candidats au précieux trophée le 24 janvier 2024. À ce jour, l’Algérie demeure le seul pays arabe et du Maghreb à avoir remporté l’Oscar du meilleur film étranger avec Z de Costa Gavras. À noter enfin que la compétition pour les Oscars 2024 s’annonce serrée avec le film Oppenheimer en tête des nominations avec un total impressionnant de 13 mentions. Il est suivi de près par Poor Things avec 11 nominations, Killers of the flower moon avec 10, et Barbie avec huit nominations. Ces quatre films exceptionnels rivaliseront pour le titre prestigieux du Meilleur film de l’année.