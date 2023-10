Encore une fois, le journaliste raciste Pascal Praud, dérape en faisant la liaison entre des punaises de lit et les immigrés. Lors d'un débat portant sur la multiplication des fameux nuisibles sur le plateau de CNews. Le journaliste s'est lancé dans un jeu de mot au sens dégueulasse. «Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions», avait lancé l'animateur Pascal Praud, en préambule de son émission L'heure des pros, diffusée chaque soir sur la chaîne CNews. Le journaliste le plus détesté du PAF n'a pas hésité à dresser un parallèle entre la prolifération des punaises de lit et l'immigration. Après la diffusion de l'émission, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les propos de l'animateur. Deux députés Renaissance et LFI ont annoncé, avant-hier, saisir le régulateur des médias, Arcom après une question jugée «raciste» du journaliste Pascal Praud demandant sur CNews si la recrudescence des punaises de lit pouvait être liée à l'immigration. Il s'agit d'«un racisme rance qu'on espérait éradiqué!», se sont insurgés dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter) les députés Renaissance, annonçant saisir le régulateur des médias, l'Arcom, pour ces propos «décomplexés» et «ignobles». Aurélien Saintoul, député La France insoumise (LFI)/Nupes des Hauts-de-Seine, a ainsi indiqué saisir l'Arcom pour des propos qu'il estime «d'un racisme évident» Sollicitée par l'AFP, l'Arcom a confirmé avoir été saisie, sans préciser l'identité des auteurs du signalement, et instruire prochainement la séquence en cause. Pour de nombreux observateurs Pascal Praud est considéré comme une figure de l'extrême droite médiatique, comme Éric Zemmour. Il participe à la banalisation des thèses d'extrême droite à la télévision française. En 2021, Pascal Praud indique aux magazines Le Point et Valeurs actuelles: «Je suis hyperconservateur sur la culture, l'histoire, l'autorité et la sécurité. Je ne reconnais plus la France dans laquelle j'ai grandi. Parce que la transmission ne s'est pas faite. Je suis aussi très progressiste sur les sujets de société, type mariage pour tous, PMA, GPA. [...] Et, sur le plan économique, je suis libéral.» Selon Philippe Ridet, journaliste au Monde, Pascal Praud est «passé maître dans l'art de l'invective»; «Macho, populiste, de droite, tenancier de café du commerce: tels sont les mots qui s'associent désormais à son nom». En juin 2018, Les Inrockuptibles qualifient le chroniqueur de «droitier décomplexé». Enfin, selon Middle East Eye, il est populiste et «ouvertement islamophobe». À ceux qui critiquent son rapport à la neutralité et à la déontologie sur une chaîne d'information, Pascal Praud oppose souvent le principe de liberté de la presse, et sa phrase fétiche: «On ne peut plus rien dire.» Il est toutefois accusé de ne pas mettre en pratique ce principe lorsqu'il exige à l'antenne la démission de l'humoriste de France Inter Guillaume Meurice après un tweet, ou lorsqu'il déclare: «Quand j'étais à TF1, j'étais 100% TF1; à CNews, je suis 100% Bolloré.»