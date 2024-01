La société de production turque, D.Media s’est associée au producteur et distributeur de contenu hollywoodien, Eagle Films Middle East, pour adapter la série arabe à succès au public turc. Avec cet accord, la série scénarisée en arabe devient l’une des premières à voyager au-delà de la région Mena, en tant que format scénarisé. L’adaptation turque sera lancée sur la chaîne Kanal D au premier trimestre 2024. L’accord a été signé par Murat Yancý, président du groupe Demirören TV, et Jamal Sannan, P-DG d’Eagle Films Middle East, lors du Mipcom 2023. Till Death est une série dramatique romantique libanaise qui captive le public depuis ses débuts en 2021. Diffusée sur Shahid et Netflix, la série explore les thèmes de l’amour et de la trahison, livrant un récit captivant qui a trouvé un écho auprès des téléspectateurs du monde entier. Parlant du partenariat, Jamal Sannan, P-DG d’Eagle Films Middle East, a déclaré : «Nous sommes ravis de collaborer avec Kanal D sur notre format scénarisé Till Death, ainsi que sur d’autres projets dans un avenir proche. Nous attendons avec impatience une adaptation turque très réussie.»

En mai 2021, Screen Media Films a acquis les droits de distribution du film. Till Death est sorti aux États-Unis dans un nombre limité de salles le 2 juillet 2021, et a été diffusé simultanément en vidéo à la demande.

En février 2020, il a été annoncé que Megan Fox avait rejoint le casting du film, avec SK Dale réalisé à partir d’un scénario de Jason Carvey.

En août 2020, Callan Mulvey, Eoin Macken, Aml Ameen et Jack Roth ont rejoint le casting du film.

Selon les données rapportées à PostVOD (par Screen Engine) publiées début juillet 2021, Till Death a été distingué comme l’un des films à petit budget les plus susceptibles d’être regardés par le public en VOD, arrivant en deuxième position. Jacob Oller de Paste Magazine a classé la bande-annonce du film comme l’une des meilleures de la semaine de juin 2021.

Le partenariat entre D Media et Eagle Films Middle East vise à proposer un contenu qui captivera le public à la fois dans la région Mena et au-delà. Till Death est un film à suspense américain de 2021 réalisé par SK Dale dans ses débuts en tant que réalisateur, à partir d’un scénario de Jason Carvey. Il met en vedette Megan Fox, Callan Mulvey, Eoin Macken, Aml Ameen et Jack Roth. Till Death est sorti aux États-Unis par Screen Media Films dans un nombre limité de salles le 2 juillet 2021, et a été diffusé simultanément en vidéo à la demande.

Le film a reçu des critiques généralement favorables, avec des points forts sur la performance de Fox et la direction de Dale.