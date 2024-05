La France envisage d'avoir le contrôle sur les contenus sportifs et éducatifs en visant notamment le piratage. C'est pourquoi, le gouvernement français a instruit l'Autorité de régulation de l'audiovisuel français, l'Arcom pour entreprendre une action conjointe de ses services, des titulaires de droits et de l'autorité judiciaire pour une action adaptée et fructueuse pour lutter contre le piratage. Cette action lui permettra particulièrement d'actualiser des mesures judiciaires de blocage de services illicites, culturels ou sportifs. Selon l'organisme, cette initiative a abouti à une diminution de 27% de l'audience illicite globale entre 2021 et 2023. Toutefois, le piratage dans les domaines de la culture et du sport apparaît particulièrement évolutif: si le recul du recours au streaming, au téléchargement direct et au pair à pair se confirme, cela contraste avec une légère progression du live streaming. Celle-ci peut spécialement s'expliquer par le développement de nouveaux modes de diffusion comme la télévision par Internet (Iptv) ou le recours aux réseaux sociaux pour partager des liens permettant d'accéder illégalement à des contenus en direct. Selon l'Arcom, il est nécessaire de s'appuyer à l'avenir sur une collaboration constructive entre les titulaires de droits et les intermédiaires les plus vertueux, dans une logique d'accord volontaire, pour renforcer la lutte contre le piratage.

En 2023, la consommation illicite de biens culturels et sportifs dématérialisés a continué de baisser et concerne désormais seulement 16% de la population internaute, soit environ 8,5 millions d'internautes (contre 11,7 millions en 2021, - 27%). Les effets de cette dynamique s'observent notamment sur les modes d'accès illicites privilégiés par les internautes que sont le streaming et le téléchargement direct, dont le recours a globalement reculé, ces deux dernières années, du fait de l'impact des mesures de blocage visant à empêcher l'accès aux services illicites proposant des contenus sportifs ou culturels. Dans le même sillage l'Arcom, qui se présente comme le gendarme de l'audiovisuel français, et veut jouer au censeur, a mis en demeure Eutelsat pour la diffusion de deux chaînes de télévision, Al Aqsa et Yarmouk 2 TV (également connu sous le nom d'Al Aqsa live), liés au Hamas, un mouvement qui est placé sur la liste des entités faisant l'objet de mesures restrictives de l'UE. Ces chaînes étaient diffusées sur le satellite Eutelsat 8 West B. L'Arcom reproche à Eutelsat la diffusion de contenus incitant à la haine ou à la violence, ce qui est contraire aux lois françaises sur la communication. L'Arcom a demandé à Eutelsat de cesser la diffusion de ces chaînes pour éviter de graves atteintes à l'ordre public et à la dignité humaine. Eutelsat a indiqué à l'Arcom ne pas être responsable de ces diffusions, les chaînes étant incluses dans un bouquet TV d'un de ses clients, mais pour le gendarme de l'audiovisuel, Eutelsat aurait pu savoir que ces chaînes étaient diffusées sur ses satellites. Selon l'Arcom, en tant qu'opérateur de satellite, Eutelsat a la responsabilité de surveiller les contenus diffusés sur ses satellites et de s'assurer qu'ils respectent les lois en vigueur.

La décision de l'Arcom suggère qu'Eutelsat avait la capacité de connaître la nature des programmes diffusés et qu'il n'a pas pris les mesures appropriées pour empêcher la diffusion de contenus illicites.