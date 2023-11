La guerre entre Israël et la Palestine a fait de nombreuses victimes parmi les journalistes depuis que le Hamas a lancé son offensive sans précédent contre Israël le 7 octobre et qu'Israël a déclaré la guerre au groupe militant palestinien, lançant des frappes sur la bande de Ghaza sous blocus.

Le CPJ enquête sur tous les rapports faisant état de journalistes et de professionnels des médias tués, blessés ou portés disparus pendant la guerre, y compris ceux blessés lors de la propagation des hostilités au Liban voisin. Au 3 novembre, les enquêtes préliminaires du CPJ ont montré qu'au moins 36 journalistes et professionnels des médias figuraient parmi les 10000 personnes tuées depuis le début de la guerre le 7 octobre, avec plus de 9000 morts palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie et 1400 morts en Israël.

Les Forces sionistes ont déclaré aux agences de presse Reuters et Agence France Presse qu'elles ne pouvaient pas garantir la sécurité de leurs journalistes opérant dans la bande de Ghaza, après avoir demandé l'assurance que leurs journalistes ne seraient pas visés par les frappes israéliennes, a rapporté Reuters. Les journalistes de Ghaza sont confrontés à des risques particulièrement élevés lorsqu'ils tentent de couvrir le conflit face à une attaque terrestre israélienne sur la ville de Ghaza, des frappes aériennes israéliennes dévastatrices, des communications interrompues et des coupures de courant importantes. Au 3 novembre: 36 journalistes et professionnels des médias ont été confirmés morts: 31 Palestiniens, 1 Libanais, 8 journalistes auraient été blessés, 3 journalistes sont portés disparus, 8 journalistes auraient été arrêtés. Multiples agressions, menaces, cyberattaques, censure et meurtres de membres de la famille médiatique palestinienne.

Le CPJ enquête également sur de nombreuses informations non confirmées faisant état d'autres journalistes tués, portés disparus, détenus, blessés ou menacés, ainsi que de dommages causés aux bureaux des médias et aux maisons des journalistes.

«Le CPJ souligne que les journalistes sont des civils qui accomplissent un travail important en temps de crise et ne doivent pas être la cible des parties belligérantes», a déclaré Sherif Mansour, coordinateur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du CPJ. «Les journalistes de toute la région font de grands sacrifices pour couvrir ce conflit déchirant. Ceux de Ghaza, en particulier, ont payé et continuent de payer un tribut sans précédent et sont confrontés à des menaces exponentielles. Beaucoup ont perdu leurs collègues, leurs familles et leurs installations médiatiques, et ont fui en quête de sécurité lorsqu'il n'y avait ni refuge ni issue.

La liste publiée ici comprend des noms basés sur des informations obtenues auprès des sources du CPJ dans la région et des médias. Il inclut tous les journalistes impliqués dans des activités de collecte d'informations. Il n'est pas clair si tous ces journalistes couvraient le conflit au moment de leur mort, mais le CPJ les a inclus dans le décompte alors que nous enquêtons sur leurs circonstances. La liste est mise à jour régulièrement.