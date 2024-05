Un appartement a reçu la visite d'étranges personnages à Sidi-M'hamed, Alger et l'équipe habituée de la police judiciaire se met immédiatement en branle: les renseignements recueillis autour du lieu de l'effraction, ainsi que les rares caméras de surveillance, permettent d'avoir une petite idée des malfaiteurs qui ont rendu visite à l'appartement d'Alger.

Les maraudeurs ne prennent aucun risque avec les policiers qui, efficacement, obtiennent, généralement, tout ce qu'ils veulent savoir.

Le juge de ce jour a décidé de tout obtenir des deux inculpés de vols. Erreur! Pas tout ce qu'il a voulu savoir. Il lui manquera le nom du cerveau, le commanditaire du méfait: le receleur! Car, ce que les flics avaient arrêté, c'est le petit poisson. Comme toujours. Il passera alors à son interrogatoire au sujet de M'Henna, ou Faouzi. «Je vois, avec vos évasives réponses qu'il est impossible d'avoir les coordonnées du grand vrai receleur!» trancha définitivement, le magistrat, qui s'aperçut qu'il n'a devant lui que des «ides», au lieu des»requins». Alors, il passe à autre chose...

-- «Quu'est -ce que vous lui aviez donné, quand, et surtout, où?» interrogea -t-il, juste pour montrer aux receleurs, que le bras de la justice était plus long qu'il ne le croyait!

Et avant que l'inculpé ne répondit, M'Henna marmonna:

«Je ne le connais pas. Comment pourrais-je ramener quelque chose à quelqu'un que je ne connais ni de Zaïd ni d'Ameur et...

--Vous, taisez-vouss! Je ne vous ai pas adressé la parole!», ordonna le juge, visiblement agacé par le comportement du receleur.

M'Hanna est à l'aise. Il a choisi de coopérer avec la justice: on ne sait jamais, même avec le «petit» receleur. (Ici, il a dû songer aux circonstances atténuantes). Il mâchonne:

«Mercredi dernier, il est venu au café avec un paquet, ou plutôt une liasse de billets verts qu'il m'a remis a la porte du café, le plus discrètement possible alors que Kamel jouait aux cartes avec Houssem, le voisin.

--Et alorss?» insista le magistrat qui voulait avancer...

- À mon tour, j'ai sorti de ma poche de la veste, un foulard contenant des petits bijoux du butin du méfait commis récemment. Il y avait là des bijoux d'une valeur de soixante quinze mille trois cent -cinquante millions de dinars (75350000000 de centimes), en attendant de remettre le reste. Dans ces cas, on fait beaucoup attention aux regards des gens...

C'est bon! À vous Kamel! Qu' avez-vous à dire dans cette affaire, ou à ajouter?

--Rien qui puisse venir grossir les propos de Faouzi, le boucher..

--Il ne reste que MM'Henna, Faouzi, Ali, Madjid ou Rabah, peu importe le nom du receleur! Vous voulez dire quelque chose pour votre défense? C est le moment et le bon!

--Rienn! Je suis innocent et ce n'est pas un rat comme ce M'Henna qui me fera parler. Et puis parler de quoi? Je suis innocent, je vous le répète!

--Commencez par retirer ll' insulte que vous venez de proférer à l' encontre de votre copain. Ce n'est pas poli d'évoquer un «rat» dans une salle d'audience! Parlez-nous un peu du lot de bijoux que les policiers ont trouvé sur vous, voulez-vous?

--Je mm'excuse, M. le juge! Et puis, je n'ai rien à ajouter pour un citoyen honnête et innocent comme moi! Les bijoux, Quels bijoux? Ils n'ont rien trouvé du tout! C'est une machination...

--CC'est très bien! M. le procureur, vos demandes, svp!» lâche le juge, au bord de la lassitude face à ce coriace inculpé.

«Haroun.B. trois ans fermes et 10000 DA d'amende. M'Hanna. A. Et Kamel. Z., récite le parquetier sans état d'âme.

C'est ainsi que rendant justice sur le siège, le juge décidera queé les deux gus ont été condamnés pour «vol commis la nuit dans un domicile vide» de ses occupants qui étaient absents, à quatre ans d'emprisonnement ferme, et deux cent cinquante mille dinars d'amende aussi ferme.»

Sur le siège, le magistrat inflige la peine requise par le représentant de la société, car les faits étant têtus et graves, la loi doit être appliquée, et ce, dans toute sa rigueur.