Rien n'est plus pénible pour un inculpé-détenu, que de voir son procès être reporté, pour une raison que seuls les hommes et les femmes de loi, comprennent... Belgacem. T. est un jeune détenu poursuivi, qui est prié de revenir, à la barre, dans une semaine, pour être entendu, autour d'une histoire de vol à l'arraché. Pourtant, ce renvoi est tout à son bénéfice! Il y a, comme ça, des détenus malheureux devant des juges du siège, qui vont dans le sens d'honnêtes et légitimes demandes d' avocats, suggérant la présence de témoins, susceptibles de faire triompher la vérité. La décision du magistrat du jour aurait été parfaite, si l'inculpé-détenu, en fin d'audience reportée, à une date ultérieure, avait bénéficié de la liberté provisoire. Car, il faut l'avouer, la détention préventive, étant pénible pour un jeune de vingt-six ans, interpellé, selon son conseil, sans ménagement, et, allons -y, disons le mot: d'une manière, abusive! Chérif a été arrêté à la suite d'un vol à l'arraché d'un I phone des mains d'un vieux retraité, venu retirer son dû, aux alentours de la poste du coin. Il a d'abord parlé d'un homme dépassant la quarantaine pour revenir sur ses propos, et en justice ce sont de telles déclarations, qui sèment souvent, le doute chez les magistrats, qui suivent tout ce qui se dit, à la barre. Ce détail peut-il jouer en faveur de l'inculpé? Le vieil homme, au visage plissé, et marqué par des années de dur labeur, a été direct, tranchant, catégorique et surtout persuasif:

«Monsieur le juge, vous me demandez de bien dévisager le suspect, à ne pas me tromper, et traîner derrière moi, le tribunal vers une erreur judiciaire. C'est lui, j'en suis tout à fait sûr, et plus que, certain! Je ne suis pas un aliéné pour être, à mon âge, derrière l'incarcération d'un innocent, et défier Allah que je peux à tout moment rencontrer, pour le Jugement dernier!»,récite, avec une voix chevrotante, Hadj Louardi. D. la victime. Belgacem, l'inculpé n'arrive pas à en croire ses oreilles. Il retrouve des couleurs et toute sa sérénité, avant d'annoncer que c'était impossible qu'il se trouvait devant le lieu du méfait, pour la simple raison qu'à cette heure ci, il se trouvait chez le pharmacien situé à l'opposé de la ville, soit près d'un km cinq cents de là! À cet instant-là, le juge réfléchit aux deux versions données par les deux parties en présence, qui posaient sérieusement un problème de conscience, et surtout de confiance, car, contrairement à ce qu'elle a déclaré, le vieillard n'a jamais évoqué sa 1ère déclaration concernant l' âge du malfaiteur. Cet important détail compte dans le... décompte final! Il écoute le conseil évoquer les termes contradictoires des antagonistes et puis, hop! Le défenseur, la face livide éclate:

«Monsieur le président, vous avez entendu la victime et l'inculpé. Je vous demande instamment, de convoquer le pharmacien, en vue de témoigner que mon client, se trouvait bel et bien chez lui, car il se trouve avec bonheur qu'il connait très bien le pharmacien, depuis 2018, quand son père était malade. Par conséquent, la carte «Chiffa» a fait que les deux personnes se connaissent très bien,

Donc, son témoignage sera précieux pour Chérif, et vous aurez peut -être évité une grave erreur judiciaire. Le magistrat regarde de loin la représentante du ministère public, puis, décide de poser une bonne question à la victime: «Ecoutez, El Hadj! Dites - nous si vous avez eu le temps de dévisager le voleur, les yeux dans les yeux. C'est important pour l'esprit de justice. Il est de son devoir de vérifier tout ce qui se dit, et surtout, d'être près des justiciables, lorsque la nécessité se fait sentir. Il y va de la crédibilité de la justice, et de l'honneur du juge qui va devoir faire confiance à l'inculpé, et d'abord à la vieille victime, qui semblait, très indécise. Pourquoi pas? Aucun article ne s'y oppose!

--Maintenant que vous insistez, je vous assure quu'en y pensant un peu plus longuement, je ne sais vraiment pas de quoi j'ai parlé, devant les flics, d'abord, et la procureure, ensuite, sous l'effet de ma colère!»

- «Bien, convoquons le pharmacien, nous ne perdrons rien, et nous verrons par la suite, les évènements qui pourront en découler!» Clama le magistrat, qui annonça publiquement, le renvoi au 9 novembre 2023, pour le bien de la justice, qui a besoin de ces juges, lesquels, refusent dd'être, seulement, des machines à distribuer des peines.