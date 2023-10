Un petit rassemblement devant un commissariat de police, situé sur les hauteurs d'Alger fit que notre curiosité nous poussa à assister, deux jours après à l'audience, où l'inculpé Oussama. F. comparaissait, les tripes nouées et déjà les repentances au bout des lèvres, juste de quoi se faire pardonner le dérapage du vendredi soir. Parce que être jugé pour un harcèlement, qui ne disait pas son nom, et attaquer une femme seule au volant, et causer des dégâts matériels, peut coûter très, très cher, à son auteur. D'emblée, le président fusille l'inculpé du regard, avant de marmonner:

«Alors, jeune homme, et comme vous le remarquez je ne vous ai pas appelé «inculpé», histoire de vous voir vous comporter en tant que tel!», lâche, le magistrat qui semble d'excellente humeur, ce dernier dimanche du mois d'octobre 2023.

Depuis le minuscule couloir du siège de la sûreté, à l'interrogatoire d'un jeune père de famille, qui s'est attaqué à une jeune fille, depuis son volant, qui rentrait tranquillement chez elle, après avoir rendu visite à son papa très mal en point, à l'hôpital «Mustapha Pacha» de Sidi-M'hamed- Alger. «Je roulais calmement vers les hauteurs d'El Biar, lorsque je vis brusquement, dans le rétroviseur, un véhicule léger se rapprocher dangereusement, de ma voiture. Je fus surprise de la conduite du chauffeur qui me collait carrément. Je lui laissais le passage, par un jeu de clignotants, rien n'y fit. Il était encore derrière moi, après le virage qui montait vers le ministère de la Justice, qui était ma route, mais non, je préférais monter à droite vers le boulevard «colonel M'hamed Bougara». C'est alors que je sentis mon sang se glacer, lorsque j'entendis un gros coup à l'arrière du véhicule. Je crus un instant à une collision. Non, il n'y avait aucun signe d'incident de ce genre. C'est alors qu'apparut de loin le siège de la sûreté du coin. Je fonçais droit sur le policier de faction, freinais, et descendis demander de l'aide.» dit-elle, en désignant l'auto qui l'avait suivie, jusqu'au poste. Après une heure d'interrogatoire, l'officier de permanence ordonna au fautif de rejoindre la geôle et passer la nuit, avant son transfert, le lendemain, au tribunal de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger) et sa présentation, par-devant le procureur de la République. C'est alors que l'auteur du délit s'écria, vert de peur: «C'est impossible de laisser mes deux petits enfants et leur mère, seuls la nuit. Je te demande pardon, car c'était moi qui avais lancé à l'arrière de l'auto, une grosse pierre. Non seulement, je te prie de ma pardonner, mais encore, je suis prêt à payer les dégâts, que j'ai commis avec mon geste de fou...».

--Pourquoi donc commettre de tels délits, pour venir tout de suite, après,, devant nous, demander pardon, et pleurer et ramper devant une jeune fille?» C'est alors que la jeune fille leva la tête, en direction de son «bourreau», pour clamer: «Oui, il fallait réfléchir au moment de tes dangereuses manoeuvres, en cours de route, et au risque en lançant le caillou, sur mes feux arrière.» rétorqua lentement la jeune victime, qui fut interrompue, par la procureure chargée de défendre la fille, et bien sûr demander le dû à la société de l'auteur du délit. Après quoi, la jeune fille demandera bien plus tard, à la barre, au juge de relâcher ce triste individu, car, elle n'avait pas envie de quitter le tribunal, «heureuse d'avoir envoyé en taule, un père de famille égaré, et, du coup, sa petite famille va s'inquiéter, et passer des journées sombres»!

- Et voilà! Une victime qui se fait l'avocate de son bourreau! Le juge lui rappelle simplement qu'elle venait ici de se désister sur ses droits, seulement, mais que la procureure «qui vous fait face, elle, pour le trouble à l'ordre public, causé la nuit devant un poste de police, va réclamer une peine, et quelle peine!» Un triste épisode de comportement de voyou, d'un soi-disant père de famille subitement, inquiet, au moment où, vert de peur, il affrontait pour la première fois de sa vie, un très jeune juge en robe noire, affalé là, à trois mètres, sur son spacieux et confortable fauteuil, prêt à appliquer, comme, non seulement, on le lui avait bien appris à l'École supérieure de la magistrature, mais encore avec sa propre et fraiche petite expérience. Sur le siège, et à titre d'exemple, le président de la section correctionnelle du tribunal, inflige, sans état d'âme, une peine affichée comme étant, celle de frapper, de plein fouet, la poche de monsieur le dragueur, le casseur de feux arrière, de la voiture, et des menaces physiques sur la jeune fille. Le verdict aura été à la mesure des délits examinés et prouvés à commencer par l'aveu tardif et des regrets, mais retenus quand même, de l'inculpé. Cette sentence est venue par là, renflouer le Trésor public, en mal de fric, ces derniers temps!