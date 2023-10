Les affaires de drogue continuent quotidiennement, à occuper l'espace judiciaire. C'est dans ce contexte que le tribunal de Sidi M'hamed-Alger, a eu comme dossier central, la semaine dernière un lourd dossier qi a vu Ismaïl.G. 46 ans, et Aomar.F. 42 ans, de présumés trafiquants, passer devant la présidente de la section pénale du tribunal, relatif à l'application de l'article 17 de la loi 04-18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. La présidente alla vite et ne tardera pas à poser d'inutiles questions aux deux déjà récidivistes notoires, en matière de trafic de came, d'interpellations,, d'arrestations, de questionnements et de condamnations, au nombre de six! À lui seul, Aomar comptabilisait cinq verdicts de 2, 5, 3, 5 et 4 en vingt ans! Il ne lèvera la tête que lorsque la juge s'était retirée en fin d'interrogatoires, juste après que les deux inculpés eurent prononcé le traditionnel dernier mot, que la loi leur conférait. Contrairement à son «chef», Ismaïl a eu toute la latitude de tout déverser devant une salle comble, et pour cause. Il reconnut avoir procédé à la réception du «colis», remis par le dealer «Djamel», qui semble n'être né qu'avec ce prénom très répandu dans les milieux des trafiquants à Belouizdad et dans pratiquement, l'Algerie! La juge a beau insister pour avoir l'entière identité du gros dealer, rien n'y fit. La totale omerta locale semble bien huilée, pour couvrir le fournisseur du jour. La magistrate, tout comme le procureur qui a compris dès le début, que les deux inculpés allaient, tout de même, tout cracher sauf les coordonnées du dealer! Les deux conseils firent ce que la loi permettait, et se rendirent à l'évidence lors du prononcé du très lourd verdict qui a été prononcé en fin d'audience par une magistrate qui n'a fait que ce que l'article 17 de la loi 04-18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, voulait. Quinze ans d'emprisonnement ferme pour les deux compères, qui auront beaucoup de temps, en attendant l'appel, décidera. La juge qui semblait très à l'aise, mardi dernier, lança, sur un ton qui en disait long sur ses nobles intentions: «Eh! Vous, qui des deux avait eu la maléfique idée, et l'outrecuidance de transporter la came? Et puis, qu'est-ce donc que cette histoire à dormir debout, que vous aviez narrée aux policiers, qui vous ont pris la main dans le sac qui contenait pas moins de cinquante kg de «haschisch?» Les deux inculpés-détenus étaient franchement pris dans l'étau des questions du tribunal. Ce sera le «cadet» des détenus, qui tentera une sortie honorable du pétrin dans lequel il s'était enfoncé: «C'est lui!, il désigne de l'index son codétenu, qui répondra par une menace qui faisait froid dans le dos.!

-Et puis quoi encore? Une autre menace de ce genre, et le tribunal prendra de suite les dispositions qu'il faut, en pareille situation! La menace a été remarquée par tout le monde puisque le chef de la petite bande, qui finit, la mort dans l'âme, par reconnaitre tous les faits reprochés, sauf bien entend, à donner les coordonnées précises du fournisseur de la région! C'est là, le sort qui attend tous les trafiquants pris et mis hors d'état de nuire, puisqu'ils ne bénéficieront jamais des douceurs de l'amnistie présidentielle.