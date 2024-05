Ce sinistre signe était, pour les superstitieux, synonyme de mauvais présage. Donc, selon la tradition locale, quelque chose de très mauvais se préparait dans la journée! «Mais quoi?

Ses pensées allèrent droit sur le rôle, qui dépassait l'entendement. Mais les conseils de son défunt papa, lui rappelèrent que toute besogne avait ses travers. Elle n'y pensa plus, et débuta par les non-détenus, qui défilèrent un à un, les uns reconnaissants leurs délits, les autres résistant de toutes leurs forces, mais la loi fut appliquée pour tous. Avant de passer à la lecture des verdicts de la semaine passée, une tache noire lui traversa l'esprit. Mais quoi? Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver?

La juge était bien dans sa peau, les détenus étaient ponctuels, le service d'ordre égal à lui-même, comme à l'accoutumée, impeccable, ferme et surtout poli, et le temps agréablement serein. Aujourd'hui, elle avait entamé son audience par une courte mise au point quant à une partie du public, qui ne se levait pas à l'entrée du tribunal.

Elle commença par les détenus; il y en avait une poignée, le reste ayant eu son sort réglé la semaine passée, sur le siège.

Le 1er a été relaxé. Le 2ème, un an d'emprisonnement ferme pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions.

Le 3ème, sept ans, pour commercialisation de came. «Ce n'est pas juste, Mme la présidente!»jeta le condamné, avant de retourner les talons, et rejoindre le box des accusés.

Le suivant arriva à la barre, décontracté, et complètement relâché. Il est debout, presque au garde -à-vous, le regard fixant la juge qui lit le verdict:; «Cinq ans fermes pour tentative de viol, harcèlement dans la rue»dit la magistrate qui, juste à ce moment-là, a eu le temps d'esquiver un uppercut que venait de placer le dangereux condamné, lequel est vite neutralisé par deux gaillards -officiers de la DGSN qui, pourtant, étaient derrière le frais condamné, qui n' a eu aucun mal à sauter sur la juge laquelle n' a eu que pour son oeil qui louchait! «C'est le genre d'incident qui arrive à n' importe quel moment de l'audience, malgré toute la vigilance des agents de police, pourtant aguerris à ce genre d' «d'imprévisible attentat», en pleine salle d'audience.» déclare l'officier de police en charge de la bâtisse, qui poursuit que c'est pourtant la 1ère fois que ce regrettable incident a lieu malgré une vigilance à toute épreuve. C'est en tout cas, le fameux adage qui crie «haut et fort», dans l'alinéa de l'article 350 du code pénal, que «l'intention vaut l'action». C'est comme si le coup avait été porté! Oui, on se souvient que des tentatives désespérées ont déjà eu lieu, dans un passé plus ou moins proche, à El Harrach, à Bir Mourad Raïs, Rouiba, Boudouaou, Chlef, Blida, Chéraga célèbre par ses nombreuses tentatives d'évasion, et Koléa, Bâb el Oued.

La procédure qui suit ce genre d'incident, est aussi simple qui soit: immédiatement, le procureur de la République informe l'agresseur du procès en comparution immédiate,. Sitôt dit, sitôt fait: pour passer de suite dans une salle à côté, en vue d' être jugé selon la loi, avec ceci de particulier: la magistrate, avec son statut victime de tentative d' agression, est en droit de demander des dommages et intérêts! C'est la loi qui le prévoit, et ce n'est pas une «faveur» faite à la juge agressée. C'est à dire que le sort du détenu condamné - agresseur est scellé, et très bien scellé! Heureusement que ce genre d'incident n'arrive pas tous les jours dans nos juridictions, sinon, à ce train-là, où irions - nous?

La juge reprend alors les travaux par l'audition d'un inculpé de coups et blessures volontaires, ayant occasionné un arrêt de travail de vingt et un jours sauf complications (décidément!)

Entre- temps, la juge a retrouvé ses esprits, et sa tenue, avec le port droit, pour monter aux présents, que la justice suivait son cours, quoiqu'il arrive.Elle est alors bien installée sur le siège qu'elle adore, puisque c'est là qu'elle rendait justice hebdomadairement, après l'alerte de la tentative d'agression, trente- huit minutes auparavant. Ouf!

On peut écrire, sans crainte d'être contredit que Mme la présidente a eu ce lundi, chaud, très chaud, mais très très froid, dans le dos!