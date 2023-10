Juger deux barons de la came en plein début mois d'octobre 2023, est, en soi, une sacrée entourloupe du calendrier. Ce jour- là, le juge avait pourtant démontré pendant quarante-cinq minutes, d'authentiques prédispositions à ne pas vouloir se laisser faire par le 1er inculpé de la journée! Pourtant, Dayamallah. Z. 26 ans, chômeur de luxe, était le 19ème inculpé du rôle de la journée! Inculpé de quoi? De la commercialisation de drogue! Wissam. S. Le 2ème inculpé, lui, n'a que 22 ans, et qui semble être un simple d'esprit. Démunis, ils n'ont pas d'avocats! Ce fait est un délit prévu et puni par la loi 04-18, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Les inculpés entrent dans la salle d'audience, leurs grosses têtes enfoncées dans les épaules, le visage pâle, le dos plié, par la peur bleue, du fait qu'on leur aurait soufflé en cellule, qu'ils étaient bons pour un très long séjour dans un terrible pénitencier, si on utilisait l'article 17 de la loi 04-18 du 25 décembre 2004! Le juge les appelle par leurs prénoms, et commence son festival de questions précises. Il commença par Wissam, pour avoir au moins les coordonnées de celui qui leur a filé les cinq cent quarante-huit kg de came. Paradoxalement, les inculpés restent muets, jusqu'au moment, où, énervé par ce long silence, le président marmonne entre les dents: «C'est bon; vous avez le droit de vous taire. C'est la loi qui le souligne; nous prenons acte de votre attitude. Nous n'allons tout de même pas passer un siècle à vous prier de parler!

__ Monsieur le président, dit, soudain, Dayamallah, l'ainé des inculpés, c'est Djamel d' Oued-Semmar, qui m'a remis le colis à disperser, avec l'aide d'un certain Waheb. L. du côté de Fouka-marine(Tipaza), et...

--Djamel, qui? À Oued Smar, il doit y avoir au moins, une bonne trentaine, si ce nn'est plus, de Djamel. Vraiment, vous ne nous donnez rien, en répondant de cette manière peu franche! Non, inculpé, vous n'aidez, ni le tribunal, ni encore moins la justice.

Et cela n'est pas bien, pas du tout, car le gros tonnage découvert à l'intérieur du camion, vous a bien été remis par un «baron,» que vous connaissez, très, très bien!

--Je vous annonce, tout de suite que si je suis un têtu, de revendeur notoirement connu dans les milieux des flics, que je ne suis pas prêt à sauter le mur du facile délateur! Jamais, au grand jamais, les membres de ma famille, nn'ont jamais, oui, jamais, ouvert la bouche pour dénoncer.

Le magistrat se retourne, et lance un regard circulaire dans une salle d'audience pleine à craquer, comme s'il attendait une salve d'applaudissements pour ce haut-fait d'armes «familial», datant de soixante-dix ans. Et alors, le juge félicite le détenu pour ce fait, et dit en marmonnant: «C'est facile de s'en tirer de cette façon! Merci pour ce court cours d'Histoire, mais le tribunal cherche à savoir ce que devient l'homme qui vous a remis le fameux colis.

Le président articule lentement: «C'est très bien! Nous retenons quand même, vos deux insuffisantes réponses. C'est au tour du second inculpé de quitter le box, et se rendre à la barre. Pourtant, le terrifiant article 17, est là, brandi, et constamment utilisé par les magistrats, espérant en finir avec cet affreux délit, mais en vain! L'article 17 de la loi 04-18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, a été crée dans le seul but de dissuader les amateurs de trafic de came, à moins avancer sur ce terrain «mouvant». Et pourtant, les voilà nombreux, plus nombreux qu'auparavant! Le 2ème détenu allait décevoir les amateurs de scoops à la barre. Il se taira jusqu'au moment où le juge cessa de l'interroger! «Nous allons cesser de jouer au chat et à la souris! Quel est votre dernier mot?» articule, le magistrat. Un long sileance accueillit ce commentaire... Evidemment, le magistrat prend acte des demandes du parquetier: «Vingt ans d'emprisonnement, et une amende astronomique, pour chacun des inculpés»! Un cri de désespoir retentit du fond de la salle. C'était celui de la soeur aînée du jeune inculpé, Wissam. S.

Le juge décide de juger sur le siège. Il transcrit le dispositif, avant d'annoncer, à haute voix, la terrible sentence: Et pour la 1ère fois, le jeune et frais condamné, Wissam se mit à chialer, chialer, à émouvoir plus d'un présent dans une salle conquise par le courage du juge.