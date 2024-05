Àsignaler qu'avant d'aborder les débats proprement dits, dans le cadre du respect des procédures, le juge a permis à l'unique conseil présent dans ce procès, Me Med Djediat, d'effectuer un saut dans le domaine des questions préjudicielles. «M.le président, il me plait devant l'honorable tribunal d'introduire une question préjudicielle importante pour la suite des débats. Mon client avait fait l'objet d'une méprise des services de police, car il a été arrêté après que toutes les procédures eurent connu une fin sans incident. Or, le zèle d'un agent fit que la méprise eut lieu. Mais le respect dû dans un pays étranger a fait que cette «bévue» passât sans accroc!

Quelques jeunes désespérés passent, grâce à la complicité de certains éléments, disons égarés, momentanément, que l'argent sale dévie de toute bonne moralité. Ces tristes individus arrivent, par l'usage de gros moyens financiers, même à percer l'étau et la résistance de la vaillante PAF, et des légendaires douaniers. Heureusement, comme la lâcheté et le mépris finissent, d'une manière ou d'une autre, par courber l'échine, vite se lasser, s'écarter, et laisser place à l'honnêteté des démarches des services de sécurité. C'est ainsi que d'autres tentatives de sorties de jeunes harraga dcouvertes... Et comme dans toutes mailles, il y a certaines failles à exploiter. Kaci. D. lui, avait acquis un faux visa non pas pour quitter «Tamourth» et se rendre en Europe, mais pour revoir sa vieille et malade maman, et la mère patrie. Et au moment de son interpellation, il avait fait amende honorable en pleurnichant dans les locaux de la sécurité.

La justice de son pays, en constant éveil et debout, va ainsi, l'aider à corriger sa bévue...» a estimé le défenseur.

-- ´´S.V.P. Inculpé, racontez-nous, en résumé, et ss'il le fallait, en deux mots, comment aviez-vous été jugé en Europe? ´´ demande, très à l'aise, d'emblée, le jeune et dynamique président de la section correctionnelle du tribunal d'El Harrach (Cour d' Alger). Kaci.D. répond, en mettant Me Benouadhah Lamouri, son vieux conseil, dans la gêne:

-- ´´Normal, après ma neutralisation par les policiers, jj'ai été entendu et...´´

--´´Quoi? Normal? Vous utilisez des termes plus forts que la logique ne le permettee! Il y a des lois et des procédures qui doivent être respectées et suivies. Vous avez sur vous un jugement d'une juridiction française. Dans le cas d'une réponse négative, vous serez jugé ici, dans votre pays.´´explique le magistrat qui prendra acte que le détenu a, durant son séjour à l'étranger, entre autres, «acquis» un faux visa pour... dix mille euros.

Le représentant du ministère public requiert une peine de prison ferme de deux ans et cinq mille dinars d'amende ferme. Me Med Djediat, les cheveux déjà gris et noirs en bataille, précise tout de go que le faux n'a pas été effectué sur le passeport: «Il avait le mal du pays. Il voulait rentrer. Il a casqué une grosse somme car il était entré en Europe en qualité de touriste, qu'il y avait passé plusieurs années en clandestin, et qu'il ne voulait pas avoir d'histoires avec les autorités des pays qu'il avait traversés! ´´ S'est écrié l'avocat brun qui a assuré au juge que, s'il avait soupçonné un tant soi peu le faux, il se serait abstenu de commettre une bêtise. Il réclame une peine symbolique, car il ne mérite pas la détention pour le seul tort qu'il voulait regagner la mère patrie que quittent quotidiennement des milliers de jeunes, qui ne croient plus en leurs chances!»

Le défenseur avait vidé sa gibecière, et le juge demandera a l'inculpé de dire le dernier mot «pardon» avant de décider sur le siège de condamner l'inculpé à six (6) mois d'emprisonnement assortis du sursis.