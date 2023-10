L’association Milah de la commune de Mila a reçu 29 œuvres artistiques candidates aux Journées nationales Milah du film documentaire et court-métrage, a indiqué lundi le président de l’association, Mohamed Lotfi Koudri.

Ces œuvres représentent durant cette manifestation placée sous le slogan « notre histoire inspiration, notre présent créativité » 26 wilayas dont Tlemcen, Alger, Laghouat, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Jijel, Médéa et Mila, a précisé Koudri à l’APS. Les 17 courts-métrages et 12 films documentaires concourent durant ces journées prévues du 31 octobre au 2 novembre mais qui pourraientt être reportées du fait de la suspension des activités culturelles en raison de l’agression sioniste contre la Palestine, selon la même source.

Les œuvres retenues de durée n’excédant pas 40 minutes ont été produites entre 2020 et 2023, a déclaré Koudri qui a souligné que les trois premières œuvres dans chaque catégorie seront primées.

Le programme de ces journées qui se tiendront à la Maison de la culture Moubarek El Mili prévoit également une exposition sur l’histoire du cinéma algérien et des ateliers de formation à la réalisation de documentaire et court-métrage, a indiqué le président de l’association Milah.