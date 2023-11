Mohamed Iguerb, commissaire du Salon international du livre d'Alger a animé, hier matin, une conférence de presse, afin de rendre compte du bilan de la 26eme édition. Il était accompagné des membres du staff organisationnel du Sila. La rencontre a eu lieu en outre en présence de plusieurs écrivains et invités dont cheikh Hassan El hassani El charif de la Zaouïa El Kadiriya, mais aussi de Midni El Mouâtassam Billah Watek, un surdoué, âgé seulement de 14 ans, qui est à sa troisième publication en langue arabe. Des hommages ont été rendus, en préambule, à l'écrivain, poète et chercheur Mohamed Bourahla, puis à l'écrivaine Fatma Zohra Bekhai. Enthousiaste, le commissaire du Sila s'est félicité de la réussite de cette édition dont l'Afrique était l'invité d'honneur, consacrant le slogan de cette année sous la thématique de «l'Afrique écrit son avenir», et ce, en présence de nombreux invités africains de renoms. «L'Afrique sera toujours une préoccupation majeure, aujourd'hui, demain et après-demain. L'Afrique aura un bel avenir aussi au Sila» a affirmé Nourredine Aazouz, membre du comité d'organisation du Sila. Une manifestation qui, rappelons-le, s'est tenue dans une conjoncture minée par les attaques sans précédent que vit le peuple palestinien, meurtri sous les bombes de l'armée d'Israél. Satisfait, le commissaire du Sila rappellera par les chiffres le «nombre record des participations» à savoir 1283 exposants issus de 60 pays 18 africains se declinant entre 478 exposants africains, 267 exposants algériens et 361 exposants arabes et enfin 625 exposants étrangers, issus des quatre coins du monde. Et d'ajouter que plus de 300.000 titres, toutes disciplines confondues ont été exposés. 230 invités ont pris part en outre à cette édition, entre écrivain, chercheur, historien, académicien et autres. Au volet animation, ont été programmés 480 activités culturelles, dispatchées, sur les différents espaces du Sila, à savoir l'espace Ghaza, le Numérique, l'espace Tassili, Ahhagar, l'espace du ministère de la Culture et celui des enfants. Tout ceci a eu lieu sur un espace de 23000 mètres carrés, ce qui équivaut à 3000 mètres carrés supplémentaires. «Ce qui n'a jamais été enregistré lors des précédentes éditions». Et d'annoncer: «La 26 eme édition a noté une affluence record qui a atteint les 2791722 visiteurs, jusqu'à l'heure actuelle oû je vous parle. Les statistiques se poursuivront, encore aujourd'hui, jusqu'a 22 heures».Des pics qui ont été atteints grâce aux jours fériés, du premier novembre, notamment, précisant que ceci, sans compter le nombre d'enfants et des femmes enceintes. «Ce qui fait du Sila, un des plus grands salons du livre au monde, le premier dans le monde arabe, sur le continent africain et dans le Bassin méditerranéen et ce, en terme de participation, d'affluence et de ventes. On travaille pour qu'il devienne un jour, pourquoi pas, le numéro un dans le monde» Le commissaire fera remarquer aussi que le Sila 2024 se tiendra à partir du 30 octobre au 09 novembre prochains. À propos de la cherté des livres, M. Iguerb soulignera que «le succès du Sila est dû au fait qu'on y trouve des nouveautés, que l'on ne trouve, peut être, pas sur le marché national et notamment, chez le libraire, dés lors que l'État a exempté ce salon des droits de taxe, c'est ce qui explique, entre autres, la grande affluence du public vers le Sila.» Et de souligner: «De par mon constat au quotidien, j'ai observé une affluence record au niveau de tous les pavillons et tous les stands, des hommes qui sortent à longueur de journée avec des sacs pleins, ce qui dénote d'un intérêt réel du public algérien vis-à-vis du livre. Dés le 3 eme ou 4eme jour du salon, certains titres avaient déjà disparu des étals, notamment pour ce qui est du livre technique, scientifique que l'on ne trouve pas souvent dans le circuit de distribution du livre. Il y a des stands aussi qui sont pratiquement vides. Quant à la programmation culturelle, elle était riche, variée et surtout équilibrée, d'autant plus qu'il y avait six espaces réservés en ce sens, tous étaient largement bien fréquentés par le grand public, sans exception.»À propos de la date de tenue du Sila, celle-ci est «mûrement pensée» dira M. Iguerb. «Elle dépend d'abord de l'agenda des salons dans le monde, mais aussi de la date des vacances scolaires, l'entrée sociale, y compris du climat puisqu'il a fait beau..».