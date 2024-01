Trente-cinq pièces archéologiques remontant à l’époque romaine ont été remises par la direction de la culture et des arts de Médéa au Musée national public « Abdelmadjid Meziane » de Chlef, en vue de leur protection et conservation, a-t-on appris lundi auprès de la direction de la culture de Chlef. « Cette opération intervient suite à une autorisation du ministère de tutelle, dans le cadre de la loi sur la protection du patrimoine culturel », a indiqué à l’APS, le directeur de la culture de Chlef, Mahmoud Hasnaoui. Il a cité parmi les 35 pièces archéologiques découvertes sur le site de Saneg (Medea) et remises au musée de Chlef, des moulins, une grande jarre « Dolia » pour la conservation des céréales, des objets en terre cuite et des épitaphes. « Ces pièces ont été conservées et entreposées selon les conditions et normes en vigueur. Elles seront étudiées avec élaboration de rapports les présentant, avant de les joindre aux collections du Musée national public de Chlef pour exposition », a ajouté le même responsable. De son côté, la directrice du musée de Chlef, Faiza Benallal, a loué cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la coordination entre les établissements muséaux du pays pour la protection et préservation des découvertes archéologiques. Elle a assuré que la remise des objets archéologiques s’est déroulée « dans le cadre de la réglementation régissant ce type d’actions, avec des procès-verbaux de remise et réception notariés, entre les secteurs de la culture des wilayas de Médéa et Chlef ». Pour rappel, le Musée national public « Abdelmadjid Meziane » compte des salles d’exposition englobant différentes collections archéologiques, entre objets en argile et poterie, des pièces de monnaie et des pièces archéologiques remontant à la préhistoire, l’époque romaine, la civilisation islamique, l’époque ottomane et l’époque coloniale en Algérie. Les salles d’exposition de l’établissement muséal sont en cours de réhabilitation, dans le but d’améliorer l’attractivité du musée et de développer ses prestations, selon ses responsables.