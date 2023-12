La 6e édition du Salon national de calligraphie se tient depuis le 11 décembre et s'étalera jusqu'a au 14 décembre en cours à Tlemcen. Cette manifestation, initiée par le Musée public national de calligraphie sis à Tlemcen, verra la participation de 12 calligraphes de huit wilayas, à savoir Laghouat, Djelfa, Ouargla, Chlef, Relizane, M'sila, Guelma et Sétif, selon le Directeur de cet établissement culturel, Sid-Ahmed Lasnouni.

Le programme élaboré par les organisateurs de ce salon, organisé à la mémoire du défunt calligraphe Tayeb Laïdi, qui sera abrité par la Maison de la Culture Abdelkader Alloula, comporte une exposition de tableaux à la galerie Abdelhalim Hemch, réalisés par une trentaine de spécialistes de cette forme d'expression artistique. Le salon, qui se déroule sous le slogan «La Palestine secoue les lettres», sera également marqué par un concours devant mettre en compétition les participants et dont les auteurs des trois meilleures oeuvres seront récompensés par des prix, a fait savoir la même source, qui a expliqué que le jury appelé à apprécier la qualité des oeuvres est composé de spécialistes reconnus à l'échelle internationale.

Les couleurs utilisées, le niveau esthétique de l'oeuvre réalisée, ainsi que les techniques employées par les artistes, sont les principaux critères retenus par les organisateurs de ce Salon et des membres du jury appelés à évaluer les travaux proposés par les participants, a-t-on indiqué. Le programme de cette édition comporte également des ateliers ouverts au profit des étudiants des arts de l'université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen, afin de vulgariser cette forme d'expression artistique et de promouvoir son utilisation, selon la même source.