Le centre culturel algérien de Paris acceuille aujourdhui la chanteuse de musique andalouse Beihdja Rahal à l'occasion de la sortie de son nouvel album «Nouba Mezdj Dil-Mdjenba». La rencontre sera suivie d'une vente-dédicace de ce dernier album qui est assorti d'un recueil de la poésie chantée (en arabe et en français). Beihdja Rahal, grande interprète de la musique arabo-andalouse et notamment de la Nouba, profitera de cette occasion pour aborder la double question de la transmission et du devenir de cette musique savante en Algérie et au sein de la communauté algérienne en France. Tel qu'elle l'avait annoncé lors de sa conférence de presse tenue le 10 décembre 2022 au CCA-Paris, tous les albums de l'artiste, y compris Nouba Mezdj Dil-Mdjenba, sont désormais en streaming au grand bonheur de ses fans et des mélomanes en général. Une belle initiative qui rapproche davantage l'artiste de son public.