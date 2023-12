C'est un interprète exceptionnel et talentueux. Il a marqué une infinité de fans par ses très belles chansons, débordant d'émotion. Dans les années quatre-vingt, il a pu se propulser au-devant de la scène artistique en dépit de la présence de dizaines de stars avérées qui avaient déjà pignon sur rue et avaient fait leurs preuves. C'est dire que Fahem Moh-Saïd appartient à la cour des grands. Mais depuis un peu plus d'une dizaine d'années, il s'est complètement retiré de la scène artistique. Il ne se manifeste plus dans les médias non plus. Pourtant, il est plus que jamais temps qu'un hommage de grande dimension lui soit rendu car il mérite amplement un tel geste. Des chanteurs de sa trempe ont eu droit à un, voire à plusieurs hommages en leur honneur. Un genre d'action qui ne peut qu'aller droit au coeur du concerné.

Un grand artiste ignoré

Malheureusement, dans le cas de Fahem Moh-Said, à ce jour, l'idée de l'honorer n'a pas encore vu le jour. Est-ce juste un oubli? Ou bien, pense-t-on que Fahem Moh-Said de par sa modestie légendaire pourrait ne pas se plier à une telle action? À la veille des soixante-dix ans de Fahem, la meilleure manière de marquer cette année (2024) sera une cérémonie où il sera honoré de fort belle manière.

Le talentueux chanteur Fahem Moh-Saïd a vu le jour le 11 mars 1954 près de Tigzirt- sur- Mer, une ville à laquelle il est resté toujours attaché, faut-il le rappeler. Il est à la fois musicien, interprète que poète. Fahem n'a pas hésité à troquer une prometteuse carrière d'enseignant contre celle d'artiste tant il était sûr de ses capacités artistiques. Nous sommes au début des années 70.

Fahem travaille comme instituteur quand il passe à la mythique émission «Les chanteurs de demain», animée par Chérif Kheddam sur les ondes de la radio chaine II. Son passage n'est pas passé inaperçu. Sa voix succulente a titillé dès la première fois l'oreille musicale des mélomanes. Dès qu'il commence à produire les cassettes, le succès fut immédiat. Mais le grand tabac, c'est en 1984 que Fahem le connut avec son album intitulé «Snat Snat». Fahem entre désormais dans la cour des grands chanteurs. Il marque ainsi les esprits par des dizaines de chansons que les auditeurs ne sont pas prêts d'oublier comme Ithri n iguenwan, A Zahia, Anezhu et des tas d'autres titres.

Un briseur de tabous

L'une des chansons de Fahem qui a également marqué son temps est Ayelli, ayelli où l'artiste décrit le déchirement de deux parents après leur divorce quant au sort qui attend leur fille unique, qui se retrouve orpheline, en dépit du fait que sa mère et son père soent toujours vivants. Les thèmes abordés par Fahem sont généralement liés à l'amour. Il a brisé les tabous à une époque où il n'était pas du tout évident de le faire.

Fahem a eu l'audace de parler de l'amour et des relations femmes-hommes de manière plutôt crue, contrairement à la majorité des chanteurs de l'époque qui recouraient très souvent à des images poétiques vagues et à des métaphores pour dire l'interdit. Et, c'est l'une des forces de Fahem, en plus de son talent artistique bien sûr car, le talent, Fahem en a à en revendre. Sans oublier le timbre de sa voix suave qu'on ne se lasse pas d'écouter. Même si la part du lion de ses thèmes est l'amour, Fahem a abordé d'autres sujets sociaux dans ses chansons. Son style musical est unique. Tout comme sa personnalité est empreinte de modestie, de bonté et d'amabilité.

Toutes ces qualités plaident en faveur d'un hommage à Fahem, en 2024, pour ses 70 ans, dont plus d'un demi-siècle dédié à la chanson.