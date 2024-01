Tout ce qu'elle touche se transforme en or? Assurément! Ce 14 janvier à partir de 18h sera diffusé sur la chaîne de la star Takfarinas le clip de la chanson «Inas Inas», interprétée en duo avec Numédia Lezoul. Information partagée aussi par cette dernière sur son instagram. Gageons que le clip fera un tabac.

Une artiste qui ne chôme pas ces derniers mois, enchaînant succès après succès. Prenant sa revanche, Numédia a su prouver ainsi que tel un félin, elle sait rebondir et retomber sur ses quatre pattes, ceci, surtout après le fâcheux scandale lié à l'affaire des étudiants, qui avait défrayé la chronique, l'an dernier et l'avait acculée en prison. Mais qu'à cela ne tienne! Numédia Lezoul a su reprendre du poil de la bête et reprendre ainsi sa vie en main, avec maestria, en sachant maîtriser plus que jamais aujourd'hui sa vie professionnelle. Bien entouré, à la fois, d'un manager appelé Yanis et d'un directeur artistique des plus talentueux en la personne de Fouzi Chekroun, Numédia Lezoul semble avoir bien appris de ses erreurs et dit vouloir toujours apprendre. Elle reconnait ne pas savoir grand-chose dans le domaine musical. Elle le clame haut et fort que ce soit dans ses stories ou récemment au micro de Kim de Beur FM: «Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide quand on ne sait pas!»

Un tempérament de feu

À la fois, fougueuse et naïve, passionnée, rêveuse et un tantinet réservée, perfectionniste mais désinvolte, déterminée mais un peu trop spontanée, Numédia Lezoul est un parfait mélange du froid et du chaud (clin d'oeil au double album de Soolking Ndlr), ce qui fait, en soi, son fort caractère.

Une jeune femme qui ne triche pas et qui se veut profondément sincère auprés de son public baptisé « Bébé d'amour» et cela s'en ressent. Naturelle et vraie, ses followers l'ont bien compris et c'est ainsi qu'ils lui rendent bien cet amour inconditionnel qu'elle voue à son large public. Pour preuve, son parfum appelé tout simplement et sobrement « Ce que je porte» a remporté tout les suffrages. Ce dernier au prix de 10.000 Da a été vendu comme des petits pains depuis sa sortie. 20.000 flacons ont été vendus en espace de trois jours seulement! Un record.

Un Parfum très médiatisé, voire même très demandé. Numédia n'hésite pas à demander l' avis des gens sur le parfum, car leur avis compte, et lui importe vraisemblablement beaucoup. Des avis qu'elle partage aussi sur son instagram pour plus de crédibilité et de se faire son autopromotion par la même occasion. Son parfum a fait fureur y compris à Paris, où elle s'est rendue dernièrement, pour enregistrer sans doute des morceaux, ou du moins, les préparer puisqu'on l'a vue en studio en train d'écrire et de répéter. «Ils ne sont pas prêts!» scande t-elle avec enthousiasme à propos de ses projets musicaux. Numédia Lezoul n'a pas de temps à perdre. «No time!» pourra t-elle clamer sans complexe. Telle une femme d'affaire- elle l'est d'ailleurs-, la jeune femme n'a plus où donner de la tête, puisque, aussitôt rentrée en Algérie, la voila qui rejoint le plateau de tournage d'un feuilleton télé qui sera diffusé courant le mois de Ramadhan. Intitulé «Doumoue Lewliya», Numédia Lezoul campera croit -on deux rôles. Dans une storie, Numédia lezoul s'est affichée «vieillie», complètement métamorphosé, voire même méconnaissable! Un bon signe déjà pour ce feuilleton dont le réalisateur n'est autre que le brillantissime Nadjib Oulebsir. Un feuilleton produit en outre par Ameur Bahloul qui n'est plus à sa première expérience télévisuelle, pour ne citer que «Yemma I» et «Yemma II», ces dernières années....

«Mon message: l'amour!»

Lors de son passage sur Beur Fm, Numédia Lezoul est revenue sur son parcours musical.

Notons qu'elle célèbre aujourd'hui ses dix ans de carrière et ce, depuis sa participation dans l'émission «Alhane ou chabab» qui l'a vue se propulser devant la scène médiatique puis, sur les réseaux sociaux où elle se voit classer number One dans le monde de l'influence en Algérie. Numédia Lezoul que l'on a vue aussi à la télévision, notamment dans la série « Timoucha» de Yahia Mouzahem, s'était distinguée aussi comme animatrice télé d'une émission musicale appelée «wy not!» et dont la seconde saison est bien partie pour revenir sur notre petit écran. On vous l'a dit, Numédia Lezoul est une femme très occupée. Si elle s'est bien remarquée en 2023 en faisant son come-back, avec d'abord une chevelure brune, en sus de deux clips qui ont bien marché, tout porte à croire que 2024 sera encore plus son année! Du clip « Bébé d'amour», à « Matwalich rouh fi lamane» à « Hay Alia», Numédia Lezoul a connu une ascension fulgurante. D'ailleurs, le succès de son dernier clip tourné dans le désert algérien, façon américaine, à la Beyoncé, lui a valu d'être nommée ambassadrice d'Equal Arabia de Spotify pour le mois d'octobre dernier, faisant d'elle la première artiste arabe algérienne à briller au coeur de Time square, à New York, puisqu'on l'a vue trôner, telle une reine sur l' un des panneaux publicitaires les plus prestigieux du monde. Son titre

«Hay alia» avait été mis en tête de la playlist d'Equal, engrangeant plus de 1,5 million de vues en une journée, battant ainsi des records. Ne s'arrêtant pas là, Numidia avait lors partagé des statistiques impressionnantes sur son succès musical faisant montre de 2,6 millions d'écoutes, 521700 auditeurs et auditrices, et 120800 heures d'écoute, touchant 161 pays différents. Aussi, la jeune femme semble bien prête aujourdhui pour casser la baraque. Et de s'envoler encore et conquérir le monde. Après ce succès retentissant, Numédia Lezoul qui a mis le turbo, va donc surprendre ainsi ses fans en sortant ce parfum dont on dit qu'il est à son image, sucrée et authentique avec un zeste de fraîcheur rehaussé de l'odeur du jasmin.

Une artiste sur la voie de la maturité

Dans le teaser qui accompagne justement la sortie du parfum, l'on voit Numédia dans la peau de Marilyn Manroe en train de chanter. Puis, de se changer, une fois dans sa loge et redevenir enfin elle-même, enlevant sa perruque blonde pour arborer sa chevelure brune et, telle une chrysalide faisant sa mue, redevenir enfin elle-même!

Numédia Lezoul s'est -elle réconciliée enfin avec son moi profond? Une chose est sûre, l'artiste femme/enfant ayant grandi, semble assumer enfin qui elle est, sans vouloir devoir rien à quiconque. Spontanée, enjouée, même si, cachant mal parfois un brin de maladresse due à une sensibilité exacerbée, Numédia lezoul arpente aujourdhui son chemin qui l'amène vers la maturité, artistiquement peut être pas complètement abouti, mais humainement, cent pour cent établie et atteint haut la main. L'on n'oubliera pas ses larmes sur un plateau télé après s'être engagée personnellement pour venir en aide aux malades atteints du Covid-19.

Une solidarité qui avait émue plus d'un. Ce jour là, le masque de la «cruche» Numédia qui rêvait de ressembler maladroitement à Maryline Manroe est tombée, dévoilant ainsi sa véritable identité, la sienne, généreuse et sensible et ainsi gagner le coeur des milliers d'Algériens.

Le soutien grandissant de sa communauté vient en partie et grandement de là, certainement, même si l'on ne peut qualifier le profil exact des gens qui la suivent sur les réseaux, car ces derniers semblent être un peu tout le monde, des grands comme des petits. C'est dire qu'aujourd'hui, Numédia Lezoul a su fédérer un large public très diversifié.À la question de Kim de beur Fm de savoir quel est le message que l'artiste veut véhiculer, Numédia Lezoul répondra tout de go «l'amour!» arguant qu'en ces temps où la haine a pris beaucoup de place, il faut savoir réapprendre à aimer son prochain pour accéder à la paix dans le monde. Après avoir travaillé sur « Fi Lamane» avec Soolking, qu'elle nomme affectueusement par son prénom (Raouf Ndlr) puisqu'elle clame haut et fort que c'est «un ami», Numédia Lezoul n'est pas contre l'idée de faire des duos avec des artistes qu'ils soit algériens ou étrangers. Numédia Lezoul qui n'hésite jamais à brandir son nationalisme et son amour pour l'Algérie a aussi cette spécificité caractérisée d'aimer la musique algérienne, dans toute sa richesse et notamment le raï, auquel elle insuffle une nouvelle touche de modernité. Ce qui fait d'ailleurs la marque de fabrique musicale de Numédia Lezoul, est sans doute sa façon d'approcher le raï de manière finalement assez décomplexée en lui injectant glamour et sensualité. Un style unique, propre à la chanteuse au tempérament singulier.

Un style novateur qui plait à la jeunesse, de tout bord et de tout milieu. Tout compte fai, Numédia Lezoul a su créer un genre de raï à la fois populaire et raffiné, rehaussé qu'il est, de jolis clips aux images visuelles sophistiquées et aux costumes des plus recherchés. C'est ce qui constitue en fait l'identité même de Numédia Lezoul. Une artiste qui joue sur les codes de son temps. Une artiste résolument contemporaine, affirmée.