L’artiste et musicien, Abdelkrim Kara, un des fondateurs de l’Orchestre philarmonique algérien et également compositeur ayant formé plusieurs générations d’artistes, est décédé, mardi dernier, à l’âge de 70 ans. Violoniste, le défunt Abdelkrim Kara est un des fondateurs de l’Orchestre philharmonique algérien, de l’Institut national supérieur de musique (INSM), et du conservatoire d’Alger, en plus d’avoir fait partie de la troupe de la Radio nationale. Le défunt, né le 16 janvier 1954 à Alger, avait obtenu un diplôme d’études supérieures en musique, et suivi une formation scientifique à l’Académie de musique de Budapest (Hongrie), ainsi qu’à l’Institut pédagogique de Moscou (Russie). Le Directeur général de l’opéra d’Alger, Abdelkader Bouazzara, a écrit dans son message de condoléances à la famille du défunt, que ce dernier était « un grand artiste et un formateur dans le domaine de la musique, ayant formé bien des générations. »