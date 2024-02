C'est une carrière d'écrivaine des plus flamboyantes à laquelle a eu droit Assia Djebar.

En plus d'une oeuvre littéraire touchant presqu'à tous les genres et à une infinité de thèmes, Assia Djebar a enseigné dans de grandes universités avant d'atterrir triomphalement à l'Académie française, devenant ainsi le premier auteur nord-africain à y accéder.

En dépit de ce succès énorme, Assia Djebar n'écumait pas les médias. Elle évoluait sereinement loin des feux de la rampe. Tout ce qu'elle avait à exprimer, elle l'écrivait dans ses romans, nouvelles, théâtre, poésie, cinéma. Oui, cinéma.

Assia Djebar est l'auteur de deux films: «La Nouba des femmes du mont Chenoua» (1978) et «Le zerda ou les chants de l'oubli» (1980). Concernant ce dernier, Assia Djebar en est coscénariste.

L'expression artistique chez Assia Djebar revêtait plusieurs formes même si la part du lion échoit bien entendu au roman.

Une autrice plusieurs fois primée

En plus de l'importante audience que l'oeuvre romanesque d'Assia Djebar a obtenue auprès des lecteurs, cette dernière a également récolté une brochette de prix dont pas mal de récompenses littéraires prestigieuses. Sans oublier les éloges dont la critique l'a couvertes. Tout ce à quoi pourrait rêver un écrivain, Assia Djebar l'a obtenu amplement et de façon méritée. L'Algérie a institué un prestigieux prix en son nom. Il s'agit de la plus haute distinction littéraire en Algérie: le grand prix Assia Djebar du roman en langue amazighe, arabe et française. Ce prix a été lancé en 2015. Il récompense trois romans dans les trois langues. Tous les écrivains qui ont le mérite d'obtenir ce prix depuis son lancement, n'ont pas manqué de rendre à vibrant hommage à l'auteure de «Loin de Médine» en exprimant leur fierté d'être les récipiendaires d'une récompense portant pour nom Assia Djebar. C'est le cas plus particulièrement des femmes qui ont reçu ce prix. C'est en 2005 qu'Assia Djebar, à l'apogée de sa carrière littéraire, est élue membre de l'Académie française. Elle avait déjà été élue, en 1999, membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique.

En plus des prix, Assia Djebar a également, plus d'une fois, obtenu des doctorats honoris causa, notamment à l'université de Concordia, l'université d'Osnabrück, l'université de Vienne, etc.

Les prix littéraires, Assia Djebar en a glané dans plusieurs pays.

Des livres éternels

Elle a obtenu le Prix de l'amitié franco-arabe pour son roman «L'amour la fantasia», le Prix de la culture française pour «Les enfants du nouveau monde», le Prix de la paix des librairies en Allemagne, la Grande médaille de la Francophonie de l'Académie française, le Prix de la critique internationale à la biennale de Venise, etc. Depuis son décès, l'auteure entre autres, de «pèree», La femme sans sépulture»,» «Le blanc de l'Algérie, a droit à plusieurs hommages». En plus du grand prix portant son nom dans son pays natal, la Journée Assia Djebar est instaurée à Montréal, elle est célébrée annuellement le 16 juin par l'Union des écrivaines et écrivains québécois (Uneq», l'organisme Racines et Confluences, les éditions Mémoire d'encrier et la compagnie de production artistique et cinématographique SN Production. Une salle de l'École normale supérieure à Paris, porte le nom d'Assia Djebar, L'École normale supérieure de Constantine porte son nom. A Nantes, une voie piétonne du quartier de l'île de Nantes porte le nom d'allée Assia-Djebar. Une bibliothèque porte son nom dans le 20e arrondissement de Paris, une médiathèque porte également son nom à Blanquefort (Gironde) de même qu'un éco-quartier à Bagneux (Hauts-de-Seine).

La 45e promotion de l'Ecole nationale d'administration, d'Alger, porte le nom d'Assia-Djebar. Ses livres sont régulièrement réédités à l'étranger mais aussi en Algérie.