En effet, l'écrivaine d'origine algérienne a été récompensée pour son roman intitulé «Bientôt les vivants» paru aux éditions Gallimard. Amina Damerdji devient ainsi la lauréate de l'année 2024 du prix Transfuge du roman français.

Le roman d'Amina Damerdji primé se déroule en Algérie et revient sur la décennie noire.

L'auteure y dépeint l'ambiance ayant régné durant cette période tragique de l'histoire de notre pays tout en y injectant des notes d'espoir à travers des personnages optimiste, ayant choisi la vie, l'espoir et la beauté même si le contexte n'y était guère favorable.

La romancière Amina Damerdji a eu un parcours de vie assez particulier. De parents algériens, elle est née aux Etats Unis et grandi en Algérie, plus précisément dans la capitale Alger. Elle a vécu en Espagne et à Cuba avant de s'établir en France où elle vit actuellement. Depuis son enfance, très influencée par ses lectures innombrables, elle a commencé à écrire d'abord des poèmes. Son premier texte a été rédigé quand elle avait à peine 12 ans.

Durant toute son enfance, la lecture, de romans principalement, avait été son occupation et passion principale. En plus des livres que ses parents lui achetaient, elle fréquentait également les bibliothèques de manière assidue. Très fane de la légendaire romancière Virginia Woolf, Amina Damerdji a toutefois puisé chez une infinité d'écrivains comme Gabriel Garcia Marquez et son roman culte «Cent ans de solitude», Stendhal, Balzac, André Gide, Marcel Proust... Les poètes l'ont également abreuvér. Elle s'est ainsi longuement délectée des vers de Baudelaire, Aragon, Rimbaud et tant d'autres. D'ailleurs, la poésie a été sa première école et elle s'y est adonnée jusqu'à la trentaine. Mais, comme il fallait s'y attendre un peu, elle finit par se mettre à la rédaction de son premier roman qui a été édité en 2021 chez Gallimard. Il s'agit de «Laissez-moi vous rejoindre».

Amina Damerdji, qui est née en 1987, est l'auteure d'un recueil de poésie, paru en 2015, et intitulé «Tambour-machine». Elle est co-éditrice de la revue «La Seiche», dédiée à la poésie. Amina Damerdji est, en outre, chargée de recherche au Fnrs (Fonds de la Recherche scientifique). Elle a codirigé La Fabrique de la race dans la Caraïbe (Classiques Garnier, 2021), deux numéros de la revue Tracés (ENS éditions) et publié une dizaine d'articles dans des revues scientifiques. Elle est ancienne membre de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques de la Casa de Velazguez.