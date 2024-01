La galerie Dar El Kenz, sise à Cheraga, vous convie, jusqu’au 27 février à une très belle exposition de l’artiste peintre Amina Hamoutene. Intitulée « Passion d’argile », cette expo des plus singulières, met en lumière le travail récent de l’artiste algérienne sur la terre modelée. Les œuvres exposées sont le fruit d’une recherche approfondie sur les possibilités plastiques de ce matériau ancestral qu’est l’argile. Amina Hamoutene façonne et sublime la terre crue pour créer des pièces uniques, faisant dialoguer parfois tradition et modernité. Après avoir exposé une toute première fois en 2005 à la galerie d’art privée Dar El Kenz, » l’artiste Amina Hamo »utène y revient une deuxième fois pour présenter sa toute nouvelle collection de figurines intitulée «Passion d’argile» qui évolue cette fois dans un nouveau registre. Ce qui nous interpelle, ce sont des personnages féminins des plus épanouis qui sont gaiement représentées, auxquelles s’ajoutent des animaux. En tout, ce sont 65 figurines humaines et animales dont chacune dégage une certaine fragilité bien touchante. Notons que cette passion pour l’argile, Amina Hamoutene l’a nourrie depuise son enfance, mais happée, par le monde de l’industrie pharmaceutique, elle se résoudra à laisser de côté cette passion non sans la délaisser complètement.

Du milieu pharmaceutique à l’art

Enfant, Amina Hamoutène aimait le modelage. Autodidacte, elle apprend seule les techniques de la sculpture d’argile. L’exposition à laquellee nous convie Amina Hamoutene, inspire la fraicheur et la joie de vivre. Amina Hamoutene semble porter un regard très attendrissant sur les animaux. Ces derniers sont multiples ; on notera une tête de chat, de singe, un crocodile, d’une girafe, un ours..Les femmes, sont quant à elles, belles et altières, resplendissantes et généreuses.

Un monde merveilleux ludique et enfantin

Épanouies. Exit les femmes en haïek, la chevelure est longue, bien exhibée, pour une fois, la femme est montrée de façon décomplexée comme un être vivant baignant dans un climat serein, avec une sensualité naturellement assumée, même si ces figurines invoquent aussi un certain aspect ludique. En effet, un certain univers enfantin transpire à travers cette exposition où le coté imagination de l’enfant qui sommeille en chaque artiste ou plutôt en chacun d’entre nous, semble prendre le dessus chez Amina Hamoutene Sans aucun doute, L’artiste, a du s’amuser à nous produire cet ensemble de figurines qui font sourire et inspirent à la fois, le bien-être et la bonhomie. Les figurines ont de particulier aussi leus poures, tirées du quotidien, comme ces femmes assises nonchalamment ou cette maman faisant la lecture à son enfant. L’artiste a pensé à tout jusqu’au moindre détail, que ce soit au niveau de l’habit ou de l’attitude de ces figurines hautement colorées qui respirent la vie, rappelant, ainsi, ces films animés basés sur les pâtes à modeler. L’exposition est à découvrir absolument, elle parlera à coup sûr à l’âme enfantine qui sommeille encore en vous.Les rines sont Joliment posées ici et là, l’artiste Amina Hamoutene a pensé à la scénographie de son exposition, élément très important dans l’appréciation de l’ensemble de son œuvre artistique. Un mélange de beau et de naïveté se dégage de cette exposition bien originale et rare de par le médium employé et le thème des sujets traités. Une curiosité à découvrir donc !