Le chef dorchestre symphonique Amine Kouider, l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, il vient d'être nommé au grade de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Cette distinction prestigieuse vient s'ajouter à une longue liste de réussites pour le maestro, dont la renommée dépasse les frontières de l'Algérie. A noter que l'ordre des arts et des lettres récompense les personnes qui se sont démarquées par leurs créations artistiques ou littéraires, ainsi que par leur contribution à la promotion des arts et des lettres dans le monde. Outre ses succès professionnels, Amine Kouider est également un artiste engagé. En 1999, il a été nommé artiste de l'Unesco pour la paix, reconnaissant ainsi son engagement en faveur de la promotion de la paix à travers la musique. En 2021, le chef d'orchestre crée à Alger lAcadémie internationale de musique et de danse «Acima», un nouvel espace dédié à la formation, dirigé actuellement par l'artiste Manel Gherbi.