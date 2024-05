«Une quinzaine pacifique, pacifiée et joyeuse», ont déclaré Iris Knobloch sa présidente et Thierry Frémaux, son directeur artistique, en parlant du cru 2024. Une soixantaine de films ont été retenus, un choix «comme chaque année, pas facile à faire» confirme le sélectionneur. Et vingt cinéastes en lice pour la Palme d'or. Deux réalisateurs, déjà palmés, le Français Jacques Audiard («Dheepan» en 2015) qui propose une comédie musicale aux accents de thriller criminel «Emilia Perez» et l'américain Francis Ford Coppola avec «Megalopolis» récit futuriste dans un New-York dévasté avec un cast prestigieux Adam Driver, Jon Voight, Laurence Fishburne, Dustin Hoffman. Mais aussi plusieurs habitués de la compétition parmi lesquels le Canadien David Cronenberg «Les linceuls», l'Américain Paul Schrader «Motel Destino» avec Richard Gere, l'Italien Paolo Sorrentino «Parthenope», le Russe Kirill Serebrennikov «Limonov - The Ballad», le prolifique Grec Yorgos Lanthimos «Kinds of Kindness», et le Chinois Jia Zhang-Ke «Caught by the Tides», sans oublier l'Iranien Ali Abbassi avec «The Apprentice», et l'Algéro-Bbrésilien, Karim Aïnouz avec «Motel Destino» dans la veine de «Madame Sata» présenté à Cannes en 2022. Également de nouveaux venus comme l'Indienne Payal Kapadia avec «All We Imagine as Light» ou «L'amour ouf» du Français Gilles Lellouche. Le Jury est cette année présidé par la scénariste et cinéaste américaine Greta Gerwig, Son dernier opus «Barbie» plus gros succès de l'année 2023, l'a propulsé première réalisatrice de l'histoire du cinéma à dépasser le milliard de dollars au box-office.

Meryl Streep, honorée

À ses côtés, la scénariste et photographe turque Ebru Ceylan, deux comédiennes l'Américaine Lily Gladstone et la Française Eva Green, la réalisatrice et scénariste libanaise Nadine Labaki, le réalisateur, producteur et scénariste espagnol Juan Antonio Bayona, deux comédiens, l'italien Pierfrancesco Favino (inoubliable «Traître» dans le film de Marco Bellochio en 2018) et le Français Omar Sy. Et enfin le réalisateur japonais Kore-eda Hirokazu, qui remporta la Palme d'or en 2018 pour «Une affaire de famille». C'est une actrice américaine au talent incommensurable qui est l'invitée d'honneur de la cérémonie d'ouverture: Meryl Streep, 35 ans après son Prix d'interprétation pour « Un cri dans la nuit» de Fred Schepisi. Avec Robert Redford dans «Out of Africa» (1985) de Sidney Pollack, elle forme l'un des couples les plus mythiques du cinéma. Puis avec Clint Eastwood dans «Sur la route de Madison», elle crève l'écran dans une histoire d'amour aussi impossible qu'intemporelle. Des rôles inoubliables et une grande modestie: «Je suis extrêmement honorée d'apprendre que je vais recevoir ce prix prestigieux. Remporter une récompense à Cannes, pour la communauté internationale des artistes, a toujours représenté la plus haute distinction dans l'art de la réalisation cinématographique. Se tenir dans l'ombre de ceux qui ont déjà été récompensés est à la fois une leçon d'humilité et une expérience palpitante.» Puis c'est un trublion du cinéma français Quentin Dupieux avec «Le deuxième acte» porté par un quatuor de choc Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphaël Quenard qui ouvrira le bal des films en sélection officielle.

Un programme copieux et varié qui devrait ravir tous les ´´professionnels de la profession´´, comme le disait si bien Godard et les cinéphiles, armés de leur badge, véritable sésame pour accéder pendant dix jours aux nombreux écrans de la Croisette.