L'entreprise Nationale de Communication, d'Édition et de Publicité annonce la parution de plusieurs nouveaux livre, aux Éditions ANEP. On citera «La bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie» de Mohand-Tahar Zeggagh. Pendant la guerre d'Algérie, une cinquantaine de «représentants» du FLN dans plusieurs pays sont devenus «chefs de mission» puis «diplomates» après la création du GPRA en septembre 1958. Le triptyque des luttes politique, armée et de l'action diplomatique a permis de remporter la victoire de l'indépendance finalisée par les accords d'Evian et le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Comment la révolution algérienne a-t-elle gagné la bataille diplomatique à l'ONU? Comment la diplomatie at-elle influencé l'opinion des sociétés civiles des pays d'Europe? Comment a-t-elle suscité la solidarité de l'Urss, des pays socialistes de l'Est, de la Chine, des pays arabes, des pays afro-asiatiques et d'Amérique latine? Autant de questions auxquelles ce livre tente de répondre en rendant hommage aux diplomates algériens, à leur intelligence, à leur patriotisme et à leur contribution éminente. Mohand-Tahar Zeggagh a été détenu politique FLN en France de 1957 à 1962, membre de la Zone autonome d'Alger en lutte contre l'OAS en 1962. À l'indépendance, il est conseiller au bureau politique du FLN (1963-1965) sous la direction de Hadj Benalla, avant d'être diplômé de l'institut en sciences sociales de Moscou (1962-1972) et de décrocher un doctorat d'université en sociologie à la Sorbonne (1977). Il a également été président du Mouloudia Club d'Alger (1963-1965). Autre livre édité par l'Anep est «Cinéma algérien et Guerre de Libération nationale: l'image du héros», écrit par Abdelkrim Tazaroute. Ce dernier signera son livre, mardi prochain, à partir de 14h. «De La bataille d'Alger (Lion d'or, 1966), à Héliopolis» (2021) en passant par «Chronique des années de braise» (Palme d'or, 1975), des dizaines de films racontent, à leur manière, la Guerre de Libération nationale et les sacrifices consentis par le peuple algérien pour arracher son indépendance. A-t-on fait assez de films sur la Guerre de Libération nationale? Pourquoi les premiers films sur cette période étaient-ils centrés sur le peuple en tant que héros? Pourquoi des héros de la Révolution sont-ils mis en avant dans des biopics? Des questions que l'auteur pose à des spécialistes du 7e art et auxquelles ils tentent de répondre en apportant un éclairage sur le traitement par certains cinéastes de l'image du héros dans les films. «Une vie en berne» est pour sa part, le titre du nouveau roman de Djamel Mati qui signera son roman le jeudi 02 novembre 2023 à partir de 14h. Ce roman aborde l'histoire de Nana, artiste peintre, qui voit sa vie de nouveau basculer quand son mari disparaît le jour de leur treizième anniversaire de mariage, en pleine pandémie de la Covid-19.Une année plus tôt, elle a dû faire face au décès de sa fille, emportée par la méningite. Aidée de Ourida, son amie d'enfance et psychologue, la jeune femme tente de se reconstruire. Mais un fâcheux événement fait voler en éclats ses certitudes. Parviendra-t-elle à échapper à ses tourments? Retrouvera-t-elle la sérénité tant attendue? Un roman poignant qui explore les frontières du désespoir de l'être humain confronté à des événements traumatisants. «Telle une chair tatouée» est pour pour sa part, le nouveau recueil de poésie de Alima Abdhat «Mémoire culinaire de l'Algérie, Histoire de recettes» (Réédition 2023) est quant à lui signé par Yasmina Sellam. Dans ce riche ouvrage, qui n'est pas un livre de recettes comme il y en a ici et là, l'auteure est partie sur les traces de plats, préparations, ingrédients et ustensiles utilisés en Algérie et Dont l'origine remonte jusqu'aux Numides, et même bien loin. C'est une plongée dans la mémoire, dans l'univers des saveurs, dans l'alchimie des mets et des mots.