L'artiste photographe Nora Zair a été choisi cette année comme la directrice artistique de la 4éme édition de la résidence photo, organisée par l'Union européenne vient d'être lancée et a choisi cette année lOouest algérien en mettant à l'honneur la ville de Mostaganem, après Bousaâda, Constantine et Alger. L'objectif de cette résidence est de croiser les regards de plusieurs photographes algériens autour de la ville de Mostaganem afin de produire un livre photo et une exposition et vivre un temps de partage, d'échange et de créativité avec des mentors européens. L'appel à candidatures est en cours, si vous êtes photographe et intéressé, n'hésitez pas à candidater en contactant la photographe. L'appel à candidature est disponible sur sa page facebook ainsi que sur les réseaux sociaux de l'Union européenne où vous serez invité à remplir dument un formulaire. à participation est ouvert jusqu'au dimanche 4 février 2024 à 23h59. En cas de problème avec ce formulaire, vous pouvez également envoyer votre candidature par email à l'adresse suivante:. Ce projet s'articule autour des objectifs suivants: offrir à des photographes algériens et européens un espace de création et de partage, Permettre à ces artistes d'apporter un regard contemporain sur la ville de Mostaganem, Monter une exposition avec les oeuvres réalisées lors de la résidence et enfin réaliser un livre d'art regroupant les travaux des artistes. Les photographes algériens sélectionnés seront encadrés par trois photographes européens sous la houlette de la directrice artistique Nora Zair. La sélection des photographes se fera après la clôture des inscriptions par un jury, sur la base de critères qui prendront en compte la motivation, la vision artistique et la maîtrise technique. Tout postulant s'engage à être pleinement disponible durant la période de la résidence (première semaine de mars 2024). Les profils retenus seront contactés à la mi-février 2024. Seuls les profils retenus seront contactés individuellement. Un email collectif sera susceptible d'être envoyé à l'ensemble des candidats indiquant la fin du processus de sélection. Une rétribution sous forme d'achat des droits d'auteurs sera versée à chaque photographe sélectionné. Elle représentera l'équivalent de 500 euros convertis en monnaie nationale du pays hôte. L'appel à participation à la 4ème résidence euro-algérienne des photographes «Regards Croisés - Mostaganem» est ouvert à tout photographe amateur ou professionnel, homme ou femme, résidant en Algérie et âgé de 18 ans révolus au 29 février 2024. Une maîtrise relative à l'oral du français ou de l'anglais est fortement conseillée pour un déroulement optimal de la résidence. Toute personne souhaitant participer à la résidence doit impérativement envoyer sa candidature avant le dimanche 4 février 2024 à 23h59 en remplissant le formulaire ci-dessous OU en envoyant le dossier complet à l'adresse suivante: Les participants seront pris en charge durant la durée de la résidence (8 jours). Des ateliers animés par des photographes européens seront proposés durant la résidence. Les photographes sélectionnés résideront en plein coeur de Mostaganem. Le programme leur permettra de visiter la ville de Mostaganem ainsi que ses environs, de façon autonome ou dans le cadre d'une visite guidée. Tout le détail du dossier à fournir est disponible sur les réseaux sociaux comme cité plus haut. Chaque résident s'engage à produire un maximum de 25 oeuvres. La restitution et les tirages des oeuvres seront assurés par la Délégation de l'Union européenne en Algérie, sous la supervision de l'auteur et de la directrice artistique.