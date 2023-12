L'Institut français d'Algérie lance un appel à candidature pour la seconde édition de la biennale algéro-française de design Dzgin 2024. Il est adressé aux étudiants des écoles d'architecture, d'art, de design, d'ingénierie et de mode ainsi qu' aux jeunes professionnels. Le dossier de candidature comprend trois annexes, le règlement intérieur, la fiche de candidature et la fiche projet. Pour un monde réel est le nom choisi pour cette nouvelle édition de la biennale algéro-française de design. Peurquoi ce nom? Parce que le design du XXIee siècle présente cette particularité d'avoir entamé sa mue vers de nouvelles trajectoires l'éloignant de ses schémas hérités. De plus en plus complexe à enfermer dans un style, dans une discipline, le design devient aujourd'hui l'un des instruments de la décarbonation, de la sobriété et de l'adaptation aux nouveaux modes de vie, pour un monde plus soutenable. Le «Design pour un monde réel» (Titre tiré du livre-manifeste «DESIGN pour un monde Réel» de Victor Papanek paru en 1971, Publié dans plus de vingt langues, réédité en 2023 aux éditions -les presses du réel-.Ndlr) privilégie donc des projets écoresponsables, des solutions locales et à l'écoute du Vivant. La création ne pouvant plus être dissociée de la question de l'empreinte sur le monde, le design vise, aujourd'hui, à rendre hommage au VIVANT dont il nous revient de prendre soin. Cette transition aspire à créer de nouveaux desseins, issus de la fusion du monde physique traditionnel et du nouvel espace numérique, qui devraient permettre au design d'atteindre son objectif historique, celui de fournir à tou-te-s, des lieux, des objets, des expériences plus égalitaires et inclusifs. Dzign 2024 Pour un monde réel, s'adresse aux concepteurs engagés dans l'exploration et la mise en place d'outils et de projets prenant en compte la «réparabilité», la fin de vie des objets, la réversibilité des lieux et le rapport au territoire et au Vivant. Un design capable d'allier l'économie des matériaux et des moyens. De lutter contre toutes les forces de «défuturation» qui privent l'humanité et le VIvant d'un avenir durable. Dzign 2024 Pour un monde réel, s'adresse à celles et ceux qui désirent écrire un futur sobre et désirable, mots d'ordre du design de demain. Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l'adresse mail suivante: [email protected] avant le 15 janvier minuit. Rappelons que la biennale algéro-française de design Dzign 2024 est organisée depuis 2019 par l'Institut français d'Algérie, avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts algérien. Le commissariat général a été confié à: Feriel Gasmi Issiakhem.