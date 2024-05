Une mission d'information dépêchée par la Commission de la culture, de l'information et du tourisme de l'Assemblée populaire nationale (APN), a appelé, à l'issue de sa visite dans la wilaya de Batna, à saisir le ministère de tutelle pour recommander l'inscription d'une opération de restauration du musée des mosaïques de Timgad. Le responsable de cette mission, Abdallah Laloui, a indiqué au terme de cette visite, dans une déclaration à l'APS et à la radio régionale de Batna, qu'un examen de ce musée situé dans l'enceinte du site archéologique de l'antique Thamugadi, a permis de déceler d'importantes fissures qui exposent les vestiges et les pièces «rares et précieuses» de la collection du musée à d'irréversibles dommages, ce qui nécessite de recommander au ministère de la Culture la prise en charge de ce problème. La même source a souligné qu'il est aujourd'hui «nécessaire de restaurer et d'agrandir le musée, parallèlement à certains travaux de remise en état au niveau du site archéologique de Timgad qui reçoit, chaque année, plus de 100.000 visiteurs parmi les touristes nationaux et étrangers». Au cours de cette mission de deux jours, les membres de la Commission de la culture, de l'information et du tourisme de l'APN ont pu détecter un certain nombre de lacunes sur les différents sites archéologiques inspectés, notamment l'aménagement insuffisant de l'ancienne dechra de Menaâ, qui remonte à plus de 10 siècles, et l'absence de revêtement de plusieurs routes qui y mènent, notamment l'axe reliant cette dechra aux balcons de Ghouffi, dans la commune de Ghassira. Lors de sa visite des sites archéologiques et touristiques de la wilaya de Batna, la délégation de l'APN a également constaté «le besoin urgent de protéger et de clôturer certains d'entre eux, à l'image du site de Tobna, à Barika» et la nécessité de «restaurer la façade extérieure des anciens ksour de M'doukal, exemples vivants de constructions anciennes en argile», a encore indiqué M. Laloui. Il a souligné qu'une «recommandation sera soumise au ministère de la Culture quant à la réalisation, dans la wilaya de Batna, d'un musée public national où seraient conservés et exposés les différents artefacts archéologiques».