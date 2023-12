Une fleur s'élève dans mon jardin Sur la tombe de mes souvenirs

Aujourd'hui 11 Décembre

Les fleurs sont matinales Souvenir ô incendie dans les coeurs endoloris

Viens! que je reconnaisse moi aussi ma mère ma soeur

mon épouse Au fond de ce trouble transparent qui baigne ma mémoire

Aujourd'hui 11 Décembre

Viens! silhouette fragile, mère Zeïneb

Vacillante mais debout mais

souriante sur ton corps étendu

Crevé par les échardes broyé par les aciers

Aujourd'hui 11 Décembre

Viens! ma jeune soeur au visage pourpre

Promise au bonheur de l'Algérie future

Ton fiancé pour un baiser tomba dans tes bras brisés

Aujourd'hui 11 Décembre

Viens! mon épouse aux clartés multiples

Pénètre dans mon temple constellé d'amour

Et dis-moi quel souffle t'anima et quelle couronne portes-tu

Aujourd'hui 11 Décembre

El je vois dans l'arrière brouillard un printemps

Des champs et des champs de fleurs blanches

Et ces calices chargés de tant de femmes me font fièrement gémir

Aujourd'hui 11 Décembre.