La cinémathèque algérienne, sise à la rue Ben M’hidi, à Alger, vous convie le samedi 03 février prochain, à partir de 16h, à l’avant-première de l’évènement Djazair’Docs. Il s’agit de la projection de sa première collection de cinq films documentaires de création. La séance se déroulera en présence des cinéastes. Des films issus d’une coproduction entre Nouvelle Vague Algérienne et Krysalide Diffusion. La première collection Djazair ‘Docs réunit 5 films réalisés par Allia Louiza Belamri, Assia Khemici, Rima Kerkebane, Khaled Khemis et Mourad Hamla. Avec le soutien de l’Onda (Office National des Droits d’Auteur et Droits Voisins en Algérie), Pictanovo, la Ville de Lille, l’Institut Français, le Studio Fresnoy et Polaris.À noter que l’accès est gra’tuit dans la limite des places disponibles. A ne pas rater !