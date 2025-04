La regrettée avait 88 ans. Elle était très malade depuis plusieurs mois. Son état de santé ne s’améliorait pas depuis quelques jours, ce qui a poussé ses proches à l’hospitaliser au CHU de Tizi Ouzou où elle a eu droit à une très bonne prise en charge. La dépouille mortelle de la défunte sera transférée de l’hôpital de Tizi Ouzou vers Tamanrasset, sa ville natale, où elle devra être inhumée. À peine la nouvelle du décès de la grande artiste rendue publique, de nombreuses réactions ont été enregistrées à commencer par le wali de Tamanrasset, Mohamed Boudraâ, qui a adressé, en cette douloureuse circonstance, ses condoléances aux membres de la famille de la défunte et à la famille artistique. Badi Lalla était l’une des figures de proue du genre musical tindi des Touareg, auquel la défunte a dédié toute sa vie. Grâce à son talent exceptionnel, elle a su porter très haut ce genre musical qu’elle a représenté dignement et fièrement aussi bien en Algérie qu’à l’étranger.

La défunte artiste naquit en 1937 à In Guezzam dans le Sud algérien. Enfant, son don pour la musique s’exprimait déjà après s’être fait sentir. Quand elle eut dix ans à peine, elle mit le pied à l’étrier déjà grâce à sa mère qui l’a prise sous son aile. Elle se mit donc à fredonner ce genre musical propre aux Touareg. Grâce à sa maîtrise de son art, elle s’imposa vite comme une virtuose du tindi dont elle maniait tous les rudiments aussi bien du chant que de sa musique. Pour mieux représenter sa culture et son identité, mais aussi sa région, la regrettée artiste se parait toujours de la tenue authentique et traditionnelle de la femme touarègue Tisseghnest. Quelle que soit la ville où elle se produisait ici ou ailleurs, elle ne faillait jamais à cette habitude pour s’affirmer et affirmer son cachet identitaire. Ce qui ne faisait qu’accroître son aura et sa stature. Ses chants sont un mélange harmonieux et sans fausses notes de sonorités traditionnelles et de mélodies modernes avec pour fond de la poésie féminine. Badi Lalla n’a pas cessé de faire des efforts pour s’améliorer et perfectionner ses prestations en introduisant de nouveaux instruments au genre tindi dans le souci permanent de le préserver, de le promouvoir et de le vulgariser. C’est une figure immense de la musique algérienne qui vient de nous quitter, non sans avoir hissé le genre qui était le sien aux plus hautes cimes de la culture.