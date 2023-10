Le stand des Ééditions Gallimard est l'un de ceux qui ont connu le plus grand rush de la part des visiteurs jeudi dernier, premier jour du Sila. Comme toutes les autres éditions, dès le premier jour, les visiteurs par centaines, ont afflué vers ce stand qui propose les oeuvres des plus renommés auteurs de la littérature mondiale. Ces ouvrages éternels sont disponibles en édition de poche. C'est la raison qui explique cet intérêt constant pour ce stand. Malgré des prix qui peuvent paraitre exorbitants, surtout pour les livres en grand format, il n'en demeure pas moins que les visiteurs ne quittent cet espace qu'avec un ou plusieurs livres (principalement des romans et des essais philosophiques). Certains visiteurs ont acheté plus d'une dizaine de livres uniquement ici. Un visiteur de Tizi Ouzou, féru de lecture des grandes oeuvres littéraires, a acheté sept romans en format poche à plus de 8000 DA dont le célèbre «Mémoires d'Hadien» de Marguerite Yourcenar.

Pour notre interlocuteur, la somme laissée importe peu, l'essentiel pour lui étant qu'il a pu trouver et acheter tous les livres qu'il cherchait. Ce n'est pas l'avis d'un autre visiteur qui déplore le fait qu'à chaque édition du Sila, ce sont les mêmes livres et les mêmes auteurs qui y sont exposés à la vente. «Nous voulons bien découvrir de nouveaux écrivains, en dehors de Victor Hugo, Zola, Balzac, Hemingway et tous les anciens», souligne-t-il. Malgré ce constat, il n'en demeure pas moins que la majorité des visiteurs ont trouvé leur compte ici. On le voit bien. Certains lecteurs arrivent et n'hésitent pas à accaparer un livre derrière l'autre, car ayant en tête tous les titres qu'ils voulaient acheter. La majorité ne demande pas le prix. Il est vrai que beaucoup parmi les livres exposés ici restent introuvables en librairie toute l'année. C'est le cas entre autres de «Le bruit et la fureur» et «Sanctuaire» de Faulkner. Mais aussi de «Le consul» de l'écrivain algérien Salim Bachi ainsi que «Le Train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu» de Boualem Sansal. Salim Bachi et Boualem Sansal, sont, pour rappel, les écrivains algériens les plus primés en France. Le même stand propose des romans de Rachid Boudjedra en édition Folio, comme «Le vainqueur de coupe». Les lecteurs portent leurs choix principalement sur les grands classiques français ainsi que les oeuvres romanesques des prix Nobel de littérature, toutes nationalités et toutes générations confondues, en allant de Patrick Modiano à Faulkner en passant par Hemingway et tant d'autres. Des livres qu'on ne trouve pas forcément ailleurs.

Le même stand offre aussi à la vente, à un prix très accessible (300 DA), des centaines de livres comprenant des courts textes (nouvelles ou autres) de grosses pointures de la littérature mondiale comme Voltaire et Sade, entre autres. «Le procès» et «Le château» de Frantz Kafka y sont aussi, tout comme «Crime et châtiment» ainsi que plusieurs autres romans du géant Dostoïevski. Et ce n'est pas tout...