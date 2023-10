Un livre-témoignage dédié aux sacrifices et engagement des enfants de Bougaâ vient de paraître chez Rafar Editions. Signé par Saâd Taklit, l'ouvrage intitulé «Bougaâ contre l'oubli», est un gisement documentaire. Il retrace sur 170 pages le combat des martyrs tombés au champ d'honneur dans sa région natale.

Le livre est une richesse documentaire inestimable. C'est le fruit d'un immense travail de recherche et de recueil d'informations et de témoignages. «Il s'agit là d'une forme de transmission de la mémoire de ce charmant village niché au pied du mythique djebel Tafat, ce haut lieu de résistance chargé de tant d'histoires où se mêlent légende et réalité»,est-il écrit dans la quatrième de couverture. Le livre est illustré de photos de martyrs de la région accompagnées de notes utiles, et d'autres illustrations immortalisant des séquences ceptionnelles.

Un immense travail de recherche

«Oui, ce 5 juillet 1962, aux larmes de sang ont succédé les larmes de joie. Sur chaque visage de ces martyrs se lisent la vaillance, la détermination, l'héroïsme et le sacrifice. Morts les armes à la main, sous la torture ou exécutés sommairement, ils avaient tous l'idéal de la justice et de la liberté.

Le plus âgé avait 69 ans, le plus jeune en avait 18», est-il fait remarquer.

L'auteur avait six ans et demi quand éclata le premier coup de feu annonçant le début de la révolution. Adolescent, il fut un témoin direct de certains événements qui sont restés gravés à jamais dans sa mémoire. Il en fait état dans cet ouvrage avec minutie, notamment quand il s'agit de faits majeurs. C'est le cas de la date du 1er novembre 1954.

«C'est un lundi.

Il est sept heures et demie quand un groupe de maquisards arrête le vieil autocar qui fait la liaison entre les villes de Biskra et d'Arris, dans les gorges de Tighanimine, en plein coeur du massif des Aurès...», écrit l'auteur dans le prologue.

Des chapitres sur les grands événements survenus

Dans le troisième chapitre réservé à Bougaâ pendant la révolution, l'auteur revient sur les grands événements survenus dans la région. Il raconta l'offensive «espérance» dans le massif du Guergour, qui a duré les trois premiers jours de juin 1956.

«À Bougaâ, des unités combattantes de l'ALN sont constituées dès l'année 1955», témoigne l'auteur. Elles sont présentes particulièrement dans le djebel Anini à l'est, dans le djebel Tafat au sud, dans les monts du Guergour à l'ouest du village et dans le Sahel Gebli au nord.

L'auteur raconte, également, l'opération

«jumelle» lancée par le général Challe. L'opération allait durer du 22 juillet 1959 au 4 avril 1960 où un véritable déluge de feu et de fer s'abattait sur les montagnes de la Kabylie dans l'objectif de déloger et d'éradiquer les katibate de l'ALN.

L'opération Challe et la pacification de la région du Guergour furent un échec pour les forces coloniales, qui même en renforçant leurs terreur et sauvagerie n'ont pas eu raison de l'engagement des Algériens.

Les batailles se sont alors multipliées sur les monts de Bougaâ. Les batailles de Moulalou, de Tabakha, de djebel Anini,de Bakhbakh, l'exécution sommaire des habitants du douar L'ahmamcha, sont autant de moments douloureux et intenses vécus par la région de Bougaâ. Pour tous les éléments qu'il contient, le texte de Saâd Taklit est plus que précieux aussi bien pour l'histoire que pour la mémoire.