Par Mohammed ATTAF

Tu as quitté ta famille, tes amis, tes voisins, tes anciens collègues, tes lecteurs, tes éditeurs et tous ceux, qui comme nous, t’appréciaient pour ta gentillesse, pour ton savoir et surtout pour ta disponibilité à écouter et à conseiller tous ceux qui venaient vers toi. Tu étais à la hauteur de tous les talents, de tous les défis et de tous les imprévus grâce à ta simplicité. Tu étais aussi un excellent orateur tout en restant toi-même ! Tu as su conquérir tous ceux qui croyaient en toi, ceux qui venaient vers toi. Issu de la Haute-Ville de Tizi Ouzou, tu étais du quartier Zellal, j’étais du quartier Lalla Saïda tout comme notre ami Mustapha Rafaï. Plus tard, on s’est retrouvé à la Cité 2000 Logements de la Nouvelle-Ville. Tu habitais le bâtiment n° 11 et j’habitais le n° 10. Et c’est aussi bien à la Haute-Ville qu’à la Nouvelle-Ville que nous avions commencé nos premiers pas dans la poésie suivie d’analyses et de conseils réciproques, l’un l’autre. Chacun donnait son avis et nous faisions tout pour nous encourager

Nos premières publications ont été éditées dans la revue Promesses , dès 1976, sous l’égide du ministère de la Culture dont le directeur était l’écrivain Malek Haddad, suivie par la revueL’Unité , Alger-Réalité,et surtout dans les pages culturelles de certains journaux. Nous étions heureux parce que nous avions fait un grand pas, un pas qui nous avait poussés à aller de l’avant. Et c’est ainsi que nous avions progressé, en passant de la poésie à la nouvelle, du roman à l’essai, à l’histoire avant d’aborder divers genres littéraires qui ont fait de nous des écrivains ! Après avoir fait l’École nationale d’administration où tu as connu Hamid Nacer Khodja, devenus inséparables par les liens forts qui vous unissaient, tu es passé comme Directeur de la réglementation et des affaires générales (Drag) de la wilaya de Tizi Ouzou où tu étais le fonctionnaire parfait. Et puisn le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), instance officielle rattachée à la présidence de la République, t’a ouvert ses portes en qualité de secrétaire général sachant qu’il pouvait compter sur toi pour la promotion de la langue et de la culture amazighes. Dans cette institution, tu as fait un travail remarquable, admirable ! Tu étais bien encadré et apprécié par tous, surtout par Hamid Bilek et Mohand Ouramdane Abdenbi avec qui tu as conservé une longue et grande amitié. Tu as organisé un cycle de colloques dans plusieurs wilayas du pays pour la promotion de la langue et de la culture amazighes. Avec Mustapha Rafaï, nous étions parmi tes invités d’honneur à toutes ces manifestations. Nous avons été à Djelfa, à Ouargla, à Béjaïa, à Tlemcen et Tiaret où des thèmes comme « la naissance du roman d’expression amazighe », « la composante amazighe dans l’identité algérienne », « la stratégie de communication pour la promotion de tamazight », « l’ouverture de l’audio-visuel à la langue amazighe » et « Regard croisé sur le chant patriotique amazigh » en hommage à Mohand Idir Aït Amrane , poète, nationaliste algérien et premier président du Haut-Commissariat à l’amazighité, ont été débattus avec l’ensemble de l’assistance. Tu as organisé deux semaines culturelles grandioses, l’une à Oran, l’autre à Timimoune où tu avais invité des centaines de personnes venues de toute l’Algérie pour célébrer la « fête nationale de Yennayer ». Leur réussite était totale, les satisfactions et les félicitations fusaient de toutes parts.

Un travail remarquable

Les repas de Yennayer, composés de couscous avec une sauce succulente et de bouts de poulet, ont été servis, à satiété, à tous les présents qui avaient beaucoup apprécié.

Ces sorties nous ont permis de découvrir notre belle Algérie, nos citoyens, toujours aimables, prêts à tout pour nous rendre nos séjours agréables. Tous nos déplacements se faisaient par route, sur des centaines de kilomètres et parfois, il nous est arrivé d’atteindre notre destination tard dans la nuit. Un jour que nous étions en retard par rapport au programme prévu, nous étions contraints de déjeuner dans un abribus avec du pain, du fromage, du pâté et des olives devant quelques voyageurs qui attendaient leurs bus et qui nous regardaient d’un air amusé ! C’était tellement insolite que j’en garde un bon souvenir !

À chaque retour de ces missions, j’écrivais des récits de voyage où je présentais l’histoire, la toponymie, la géographie, les traditions et les coutumes, les sites historiques et touristiques, mais aussi la vie quotidienne des habitants, des villes et des régions. Et à chaque retour, un exemplaire était toujours destiné à Youcef.!

Tu as aussi traduit et édité en tamazight plusieurs auteurs d’expression arabophone et française pour encourager et répandre la langue ancestrale dans tous les établissements culturels et les bibliothèques personnelles.

Sur la scène culturelle, tu étais partout présent en qualité d’écrivain, conférencier, modérateur, communicant, intervenant aussi bien au Salon international du livre d’Alger, à la Maison de la culture et des arts de Tizi Ouzou, à la bibliothèque municipale de Tizi Ouzou que dans les différents salon de livres, et ils étaient nombreux, qui se déroulaient régulièrement dans notre wilaya. Partout tu étais interpelé pour une dédicace, pour partager, pour conseiller ou pour un avis sur tel ou tel livre. Tu étais l’animateur des ventes-dédicaces qui se déroulaient, chaque semaine, à la Librairie Multi-Livres d’Omar Cheikh de Tizi Ouzou qui rassemblaient régulièrement des auteurs, venus parfois de très loin, des éditeurs, des journalistes, mais aussi des lecteurs et beaucoup de lectrices qui étaient assidus. Nous avions vécu des ambiances conviviales et inégalables si bien qu’il nous était difficile de se séparer à la fin de chaque séance.

En somme, nous étions comme une grande famille qui se rassemblait, chaque samedi et parfois encore le jeudi, autour d’un auteur, autour d’un livre. Pour nous, la Librairie Cheikh Omar fait partie du « patrimoine culturel de la ville de Tizi Ouzou et de toute la Kabylie ».

Comment t’évoquer, Youcef, sans parler de tes œuvres littéraires car elles sont nombreuses et de qualité. De la poésie, tu es passé au roman, de l’essai, à l’histoire et aux chroniques, mais les plus fabuleux sont tes agendas consacrés à ta ville, Tizi-Ouzou, à ta Kabylie et à leurs citoyens. Je citerai Digest de Kabylie –Alpha ÉEditions (2007) , Almanach de Tizi-Ouzou –Onda- 2011 , Agenda de Tizi-Ouzou -Alpha Editions ( 2012) – Mémo de Kabylie – Editions ANEP – (2013) et enfin ton dernier livre qui est Tizi Ouzou : Bris de mémoire – Editions El Amal (2023).

«Diffuseur» de bonheur

À travers ces cinq ouvrages, tu as rendu de nombreuses personnes heureuses pour avoir publié leurs documents, leurs photos en tous genres, surtout personnels, familiales, leurs diplômes, leurs certificats de scolarité, leurs biographies, celles de leurs héros, des vestiges, des tenues, des monuments, des sites, des paysages, des dessins, des poteries, des bijoux, des villages, des maisons, des fontaines, de sport, d’auteurs, de musiciens, d’extrait de journaux, de moudjahidine, de martyrs, d’artistes, de scouts, de musiciens, d’écoliers, d’enseignants, de footballeurs, etc. etc. qui t’ont été remis par énormément de personnes.De véritables encyclopédies ! Dans chaque page de ces ouvrages, il y avait parfois une, deux, parfois trois photos, divers textes liés à la vie de nos citoyens, de notre wilaya et, on y trouvait même des ustensiles anciens ou instruments archaïques.

En publiant ce qu’une personne t’avait remis, tu as rendu heureuses des familles entières parce que tu les as mises à l’honneur dans tes livres et, pour elles, c’était une considération et un honneur. Je me souviens quand on marchait en ville où, à chaque pas, tu étais sollicité afin de te remettre un document à inclure dans tes futurs agendas, mais aussi, par d’autres qui te demandaient la restitution des documents qu’ils t’avaient remis auparavant après leur publication.

À l’annonce de ton décès, ta maison avait été envahie par les membres de ta famille, par tes amis et tes proches, par les larmes et la tristesse et par les condoléances à présenter à ta famille. Ta maladie ne t’a laissé aucune chance de survie, mais saches que là où je passais, j’étais accosté par tes amis, par nos amis et des personnes qui t’ont connu pour prendre de tes nouvelles et plusieurs avaient émis le vœu de te rendre visite, chez toi. Ta maladie t’avait cloué à la maison certes, mais tu étais toujours en contact avec tes amis, mais aussi avec les derniers livres publiés que tu ne cessais de réclamer.

Un vibrant hommage t’a été rendu à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de notre ville, par des hommes et de femmes de culture ainsi que plusieurs personnalités qui t’ont connu, côtoyé, fréquenté et aimé.

Repose en Paix, You, comme j’aimais bien t’appeler, toi qui as servi la Culture pendant un demi-siècle ! Repose en paix dans l’éternité des Justes et des Sages ! Repose dans la tombe de ta mère bien-aimée, au cimetière d’Issiakhen Oumeddour, dans le respect de ta volonté. Dans ton dernier livre, Tizi Ouzou - Bris de mémoire , tu as rendu un hommage émouvant à ta défunte mère que tu n’as pas connue en écrivant : « J’ai toujours été orphelin de mère. Je le suis encore… »,… « Je crois qu’une simple photo aurait suffi à calmer cette soif … », ou encore … « Si tu enlèves un père à un enfant, tu ne lui a rien enlevé, Si tu lui enlèves sa mère, tu ne lui a rien laissé » !