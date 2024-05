MawaHub - La culture au futur - est le premier programme d'incubation franco-algérien de référence, spécialisé dans le domaine des industries culturelles et créatives à l'ère du numérique entre l'Algérie et la France.

Ce projet ambitieux a été lancé en 2023 par l'Institut français d'Algérie, en collaboration avec l'incubateur français Creative Valley, et l'incubateur algérien IncubMe. Il a pour objectif d'amorcer des projets artistiques tournés vers le Web 3.0, capables de rayonner à l'international, à l'ère où les nouvelles technologies peuvent redéfinir la manière dont les créateurs travaillent, financent ou distribuent leurs oeuvres.

La saison 1 de MawaHub a permis de réunir de nombreux talents de l'art et de la tech et de les accompagner pour inventer la culture de demain.

La communauté MawaHub est née. Fort du succès de la saison 1, l'Institut français d'Algérie, en partenariat avec Creative Valley et IncubMe, ont reconduit cette belle opération.

Plus de 500 candidatures

La deuxième saison de ce programme a vu ainsi naître des projets novateurs, dans le web3, la mode, l'éducation, l'art numérique, le jeu vidéo, au service de la culture et de la technologie, avec cette année un focus sur l'interactivité. C'est dans la somptueuse villa Nedjma situéee sur les auteurs d'El Biar qu'a eu lieu la cérémonie de découverte des lauréats de la seconde édition de MawaHub.

Cette année, un nombre record a été atteint, puisque plus de 500 candidats ont postulé en envoyant leur demande de participation.

Une cinquantaine a été retenue et coachée pour en rester au final que 21 personnes, soit huit projets qui ont été retenus.

« Cette année on a noté une augmentation de l'énergie et de l'augmentation des projets. La sélection était très rude. Il y avait plus de 500 candidatures.

On est parti sur plus de trois jours de sélection intenses et on a choisi les meilleures personnes dans le domaine de l'art et de la culture et aussi de la tech. On les a fait travailler ensemble pendant trois semaines, dans le cadre de la Piscine.

Une phase qui s'est déroulée au sein de nos locaux à IncubMe où on les a accompagnés dans leur businees plan et élaboration de leurs projets. (...) les sept projets retenus continueront le programme.

La deuxième partie sera une incubation en Algérie laquelle sera prise en charge du 26 mai jusqu'au 06 juin par IncubMe et la seconde à Paris et à Nice et sera accompagnée par notre partenaire Creative Valley en juillet.» nous fera savoir M. Mehdi Ibeddouzene, chef du programme IncubMe. il s'agira, en effet, nous apprend -t-on, d' une expérience immersive de six semaines à Nice et Paris «afin de découvrir le fonctionnement de l'économie culturelle internationale, de bénéficier de formations, entretiens et conseils de la part d'experts de référence internationale, de découvrir l'écosystème français des industries culturelles et créatives, véritable terreau pour le développement de l'innovation, à travers des rencontres, des visites et l'immersion dans des lieux emblématiques de culture et tech, et enfin de découvrir l'écosystème, la capitale mondiale de l'art et un des hubs de l'innovation à travers la visite et l'immersion dans des lieux emblématiques.»

Parmi les personnes présentes à cette cérémonie de «Dey démo», on peut citer, évidemment Son Excellence. l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, mais aussi les experts qui ont accompagné d'arrache-pied ces jeunes talents, avant la finale, il s'agit de Marion Delemazure, directrice du programme MawaHub, Sebastien Lacotte co-fondateur de Ikoi, studio Transmedia et Yasmina Kazitani, chef marketing à Interverse.

Se connaître et échanger

Dans son allocution de bienvenue, la directrice de l'Institut français d'Algérie, Ahlam Gharbi tiendra à rappeler que «cette deuxième édition a «été un succès merveilleux», tout en relevant que la «communauté de MawaHub est vivante. Elle a du sens.

L'idée est que vous contribuez à vous voir, à parler, à vous motiver, car ce n'est pas facile quand on a un projet dans la création, d'avoir un projet économique, il est vrai que ce n'est pas facile à mettre en place. On est là, pour continuer à vous accompagner.

L'idée est qu'il y ait cette saison II mais qu'il y en ait aussi d'autres. C'est important que ce monde de la création et le monde économique se

rencontrent.» Et d'indiquer: «MawaHub est un avant- projet algéro-français parce que les lauréats et les talents, c'est vous, les Algériens. Il est aussi français parce que nous avons un partenaire français qui nous a soutenus depuis le début qu'est Creative Valley et parce que nous avons aussi de nombreux experts français. Certains sont là et vous en verrez beaucoup d'autres lors de la seconde incubation.

Vous aurez la chance de pouvoir profiter de cette excellente expertise française. C'est une communauté qui est aussi très touchée par ce qui se passe ici et très curieuse et évidemment avec un véritable engagement et une volonté de continuer l'aventure avec ces formidables lauréats.

Cette expérience est aussi une envie de s'accrocher à ce beau message entre les deux rives séparées par une mer Méditerranée. Ce programme nous permet d'apprendre à se connaître, d'échanger, de découvrir des talents algériens et vous permettre d'être au contact avec l'expertise française et ça, c'est merveilleux. Bravo à vous car vous êtes les stars de la soirée!».

En effet, ce sont plus d'une cinquantaine d'experts qui vont être mis à la disposition de chacun des lauréats et vont les accompagner un à un par des sessions de coaching, en formations en entrepreneuriat et master class, notamment.

De très belles opportunités dont bénéficieront ainsi les huit projets retenus, à savoir Artconnect, Jubarex, octave, Qisti, Culture Quest, Zlebsh Studio, Jubishow et enfin Forsa.