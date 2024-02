L'évènement est ouvert au public, sans réservation et gratuit! Amoureux du break dance, que tu sois sur la piste ou derrière l'objectif, cet événement est pour toi. Rendez-vous sur la piste et laisse-toi emporter par la musique et les rythmes envoûtants. Ce sera samedi 17 février à partir de 13h30 à 16h00, au 1rue de tripoli à l'Hussein Dey (Siège de Campus France Algérie) *repère arrêt ruisseau métro et tramway. Mais ce n'est pas tout! si tu es photographe ou passionné(e) par la photographie, nous t'invitons également à venir capturer les moments magiques de notre événement en mouvement. Que ce soit pour immortaliser les performances des danseurs ou pour saisir l'énergie qui se dégage, ton regard artistique sera le bienvenu. Tu peux nous les envoyer sur cette adresse mail: toutes, les photos publiées seront créditées. Ne manque pas cette occasion de vivre une expérience unique et de partager ta passion avec d'autres amateurs de danse et de photographie.