Une nouvelle pièce de théâtre produite par le Théâtre régional Mahmoud-Triki de Guelma sous le titre «Cassette» est en cours de préparation, a indiqué lundi à l'APS, le responsable de la cellule de la communication de cet établissement culturel, Mohamed-Amine Guernine. Mise en scène par le jeune dramaturge Fakhreddine Lounis, «Cassette» est une adaptation de la pièce de théâtre «Le voyage de Handala, de l'inattention à la vigilance» du défunt dramaturge syrien Saadallah Wannous (1941-1997), a précisé M. Guernine.

Les préparatifs de cette pièce de théâtre dont les personnages seront interprétés par sept comédiens, devraient durer jusqu'à la fin de novembre en cours. La représentation générale est prévue pour la première quinzaine de décembre prochain, a-t-il ajouté. Selon M. Guernine, cette nouvelle pièce narre l'infortune d'El-Hadi (personnage principal) qui n'arrive pas à s'intégrer dans la société et se retrouve emprisonné sans connaître la raison de son incarcération. Il est contraint de consacrer toutes ses économies au paiement d'un pot-de-vin pour s'évader de la prison. À peine sorti, il essaye de connaître les raisons de ce qui lui arrive. Privé d'explications de la part de sa femme et de sa famille, licencié de son poste de travail, il se lance dans une quête de vérité... «Cassette» est la troisième pièce de théâtre que le TR de Guelma aura produite depuis le début de l'année 2023, après «La cité des émeraudes», destinée aux enfants (présentée à la mi-février dernier) et «Diwan El Garagouz» que le public adulte a pu découvrir en août de cette année.