Par Mourad Brahimi*

Il est des livres qui nous marquent à vie. «Les misérables» de Victor Hugo dans mon adolescence, «Les raisins de la colère» de John Steinbeck dans ma jeunesse, plus tard «L'amour au temps du choléra» de l'autre prix Nobel de littérature, Gabriel Garcia Marquez. Aujourd'hui c'est «Mémoires d'un jeune condamné à mort» de Bali Bellahsene que je lis et relis avec, à chaque instant, la même émotion, la même admiration. À l'école, Mohammed Dib nous replongeait dans la misère des familles de Dar Sbitar, la révolte des travailleurs de la terre à Mansourah, les souvenir du four banal.... Dans «Mémoires d'un jeune condamné à mort», les chemins de l'écriture qu'emprunte Hadj Bali nous font vivre, comme personne n'a réussi à le faire, non seulement le dénuement des familles tlemcéeniennes sous l'occupation, le racisme qui pousse à la révolte, mais surtout ce que chacun rapportait à cette époque comme s'il l'avait personnellement vécue: les opérations révolutionnaires de la guerre de libération. D'abord, à El Medresse, quartier de mon enfance et épicentre de la ville arabe. Petit, j'avais l'impression que chaque jour éclatait une grenade, romana, contre les paras, qui occupaient Dar El Hadith à quelques pas de chez moi. Je voyais souvent Brayège, le vendeur de citronnades, répétant cette expression passée dans le patrimoine historique de la ville: «Drab el lim rak mserkel» en nettoyant à grands coups de bidons d'eau, les taches encore fraiches du sang du martyr, ou du traitre abattu. Hadj Bali révèle les détails de la préparation et de l'exécution des opérations de fidaïyne et des combattants de l'ALN à Tlemcen et sa région: les grenades lancées dans les bars coloniaux, sur les camions transportant des groupes de soldats, l'incendie de la minoterie Levy, la mine qui fit dérailler les wagons remplis de soldats d'un train à l'entrée des cascades de l'Ourit... Recherché partout, condamné deux fois à mort, une première fois par le tribunal civil, une deuxième par le tribunal militaire de l'armée française, il prend le maquis où il participe à d'autres batailles de l'Armée de Libération nationale. Il y'a à peine quelques jours, j'ai rencontré Hadj Bali dans son bureau pas très loin de chez moi. On s'était donné rendez-vous pour préparer une rencontre autour de son autre livre «Les rescapés de la Ligne Morice», édité par CasbahÉ Éditions et resté introuvable pendant des années. Pendant que nous discutions je remarquais, posé sur une table basse près d'un fauteuil, mon livre vert «Rien qu'une empreinte digitale». Etonné, je lui demandais: « Vous l'avez lu?

- Oui», me répondit-il. Ce témoin de tant d'horreurs, de tant de souffrances, ce survivant de la guerre qui, dès les premiers jours de l'indépendance affiche son inlassable joie de vivre, perd sous mes yeux son sourire. Après un long silence, une longue hésitation, il ajoute, la gorge nouée par l'émotion:

-« Il vous est arrivé, après l'indépendance, ce qui m'était arrivé pendant la révolution.» J'avais vécu ce même sentiment à la lecture d'un des chapitres de «Mémoire d'un jeune condamné à mort». J'avais la gorge nouée, les yeux embrouillés par des larmes et des sueurs froides au moment où le commandant Djaber pointa le canon glacé du 11/43 sur le front de Bali Bellahsene pour exécuter la condamnation à mort injustement prononcée par un tribunal révolutionnaire. Les mêmes sueurs froides ruisselaient sur le front du jeune condamné quand il prononçait sa dernière volonté: «Mon commandant, dites à mes parents que leur fils est mort en chahid, qu'il n'a commis aucune faute, et qu'il a rendu son sang pur, tel qu'ils le lui avaient donné.» Pour lutter contre la folie qui l'envahissait pendant ce temps interminable, ce temps qui semblait s'être figé sans que le coup de grâce ne soit tiré, l'injustement condamné récitait Ayat el Kourci et la Chahada. Une éternité venait de s'écouler quand il sentit la pression du canon sur son front diminuer, puis disparaître.

-« C'est bon! Retourne à ton travail», prononça le commandant Djaber. Trente- cinq ans après ce tragique évènement, j'échappais moi aussi, dans d'autres circonstances, à une mise à mort ordonnée par des juges. Ce jour-là, le chef de détention venait me sortir d'une cellule froide, humide, sombre et démunie de toilettes où j'étais enfermé depuis plusieurs jours, amoindri par une grève de la faim que je poursuivais pour demander de quoi ce tribunal m'accusait, pour quelle raison j'étais emprisonné.

-«Sortez! S'il vous arrive malheur, il ne faut surtout pas que ce soit dans cette cellule.» En m'aidant à sortir, le responsable de la détention expliquait que je devais mon salut à l'absence d'un document: «Le procureur général a promis de nous remettre l'ordre écrit de votre mise en isolement, mais il est parti en vacances sans tenir son engagement.» Dans ses mémoires, Hadj Bali évoque avec tristesse les cas d'authentiques héros de la révolution injustement accusés par leurs frères d'armes. Que les sacrifices de ces martyrs ne soient toujours pas officiellement reconnus n'empêche pas la splendeur du soleil de briller sur notre pays. Aujourd'hui il fait très beau. Hadj Bali vient de recevoir de Casbah Editions les soixante derniers exemplaires de son livre: «Les rescapés de la ligne Morice». Ils seront bientôt présentés au public à la grande bibliothèque Mohammed Dib où une rencontre avec des historiens et des universitaires est prévue en même temps que la signature de ces derniers exemplaires.

* Auteur