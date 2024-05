Sous la tutelle du ministre de la Culture et des Arts, Soraya Moulouji, et dans le cadre de la célébration du mois du Patrimoine et de l'inscription de la chanson raïi sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, l'Office national de la culture et de l'information, l'Office national du droit d'auteur et des droits voisins et l'opéra d'Alger Boualem Bessaïih organisent deux concerts artistiques sous le titre «La chanson raï algérienne, du local à l'internation raï» présenté par un groupe d'artistes algériens. Ces derniers auront lieu jeudi, 09 et vendredi 10 mai 2024, à 19h00 à lopéra d'Alger, Boualem Besssaih. Au programme du jeudi: Zahouaniya, Sofiane Saïdi, El Besta, cheb Hamid et Djamel Refas. Au programme du vendredi 10 mai: Houari Ben Chenet, Raina Rai,Mesaoud belemou et Mehdi Al Aïaoui.