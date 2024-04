Fort de cinq édition des plus réussies, Algé'Rire, votre rendez-vous incontournable du stand-up en Algérie est de retour pour une 6ème édition, qui aura lieu, du 30 avril au 04 mai prochains.

Cela se tiendra comme l'année dernière au niveau du patio du Palais de la culture Moufdi Zarariya. Broshing Events vous a concocté un très bon programme qui répond aux goûts de tout le monde. Pour en savoir plus, les organisateurs ont tenu un point de presse, dimanche matin, au sein de l'hôtel Sofitel, afin de dérouler le programme et réitérer leur volonté de faire de ce festival, un véritable tremplin pour asseoir le «stand up» comme une référence artistique à part entière dans le monde du spectacle, et ainsi, le voir se multiplier sur tout le territoire national car les humoristes talentueux, « il y en a des

masses!», estiment-ils.

À cette conférence de presse, Tarik Ouhadj, co-organisateur au sein de Broshing Events était accompagné de quelques humoristes de la troupe «Algé Rire», les jeunes fleurons humoristes de demain. Notons que cette édition a pour slogan «cent pour cent rire ensemble».

«Un programme haut en couleur»

Cette édition regroupera une belle brochette d'artistes d'ici et d'ailleurs, qui nous viendront notamment de France, de Guinée, de Tunisie, etc «Il y aura aussi une forte participation algérienne. C'est très important pour nous, car l'un des objectifs du festival est de recréer une scène algérienne de l'humour et du stand up et on est en train d y arriver petit à petit à travers la troupe Algé Rire d'une part, mais aussi les artistes comme Abdelkader Secteur, Reda Seddiqui, Kamel Abdat, Malik Belkodja etc d'autre part, qui sont des artistes connus mais qui ne viennent pas trés souvent en Algérie. C'est une chance à travers ce festival de les avoir et que le public puisse les découvrir et pour eux aussi de voir le public algérien» dira Tarik Ouhadj qui soulignera que le programme comprendra quatre soirées, sept spectrales, trois galas et quatre one man show...». C'est donc, l'humoriste Farid Chamekh qui animera le grand gala d'ouverture qui aura lieu le 30 avril à partir de 20h30.

La soirée réunira une douzaine de stars montantes et des artistes confirmés des deux rives de la Méditerranée.

On citera: Ilyes Djadel, Ayoub Marceau, Nash, Rey Mendes, Félix Dhjan, Mahé, Malik Belkhodja, Khalifa BMK, Kamel Abdat, Réda Seddiki notamment.

Le premier mai verra se produire à 18h un plateau cent pour cent féminin. Guidée par la maîtresse de cérémonie Sarah Linda, ce dernier sera composé des humoristes Flora Amara, Merihene, Nash et une surprise! Suivra à 20h30 de Abdelkader Secteur qui viendra mettre le feu comme à son accoutumée.

Le 02 mai, place à Malik Belkhodja qui vient avec un nouveau spectacle mais aussi Ilyes Djadel.

Recréer une scène algérienne de l'humour

La soirée de clôture sera animée en première partie par les humoristes de la troupe «Algé Rire» qui comprend différents humoristes algériens issus de tout le territoire national, d' Oran jusqu'à Annaba. On citera, notamment Djawad Tourabi, Louai, Adem Kassouri, Khalifa BMK, Samy Gougam, Merihene, Slimane Dris, Mouaadh Benacer et Fares Barket. Suivra, le clou de la soirée, en la personne de Kamel Abdat qui fera encore son come -back en Algérie, après avoir enflammé la scène de Dar Errais, à Sidi Fredj, le mois de Ramadhan dernier. Il est bon à signaler que la cuvée 2024 de «Algé Rire festival» aura une dimension internationale. Ainsi, après Alger, une tournée sera organisée à Paris, capitale du rire francophone, au théâtre La République et à Montréal, là où tout est possible. Il est bon de rappeler qu'en dix ans d'existence «Algé Rire Festival» a vu la participation de plus de 130 artistes, sur 29 soirées, réunissant plus de 30.000 spectateurs et plusieurs milliers sur les réseaux sociaux.

À noter que pour assister au spectacle, deux catégories de billets sont disponibles selon l'emplacement. Le prix d'un billet standard est de 2500 Da et il faudra compter 3500 Da pour un billet premium. A ne pas rater donc.