La variété des genres et des thèmes abordés est également à mettre à l'actif de cette très jeune maison d'édition qui promet d'aller loin.

Le dernier titre publié par «Talsa éditions» est «Plus jamais», un ouvrage de Adila Katia, que le grand public pourra acquérir lors du prochain Salon international du livre prévu du

25 octobre au 4 novembre. Il s'agit, précise l'éditeur, d'une histoire déchirante et bouleversante à la fois. Malgré l'amour jusqu'à la démesure de Fatima, mère protectrice, «le destin de sa fille, Lynda, semble terré dans une coupelle de désillusions depuis toujours». En dépit de sa beauté, sa jeunesse et son désir à vouloir ardemment sauver son foyer, le destin s'acharne sur elle sans merci, résume encore l'éditeur.

Une autrice qui tient le lecteur en haleine

Adila Katia, auteure talentueuse et très prolifique, continue de prospecter sa société en abordant des thèmes qui ne sont pas forcément abordés ailleurs.

Dans ce récit, l'écrivaine «met en exergue dans son récit, un huis clos familial où animosité physique et psychologique non dévoilée ressemble à tant d'autres récits de vie des femmes algériennes».

L'écrivaine, poétesse et éditrice Nadia Sebkhi, souligne que Adila Katia aborde, dans son nouveau livre, un thème sociétal plus que jamais d'actualité:

«Plus jamais, parfaitement esquissé, tient le lecteur en haleine du début à la fin, surtout pour la maîtrise des personnages du couple violent-violentée, et les témoins gravitant autour.

Un sujet de réflexion pour l'émancipation des êtres, car seulement la couardise permet l'abus d'un être sur un autre et la décadence».

L'écrivaine Adila Katia a débuté dans la presse quotidienne il y a très longtemps en y publiant des textes, des chroniques et des nouvelles. Elle a notamment écrit dans les journaux Le soir d'Algérie et Liberté. Ses écrits dans la presse ont eu des succès phénoménaux auprès des lecteurs.

Les tourments de la violence

Ce qui l'a encouragée à publier ses premiers livres dont «Le vieil homme et la Belle» (Casbah Edition, 2002), «A l'ombre de tes yeux» et «Le souffle du bonheur» (Éditions Alpha 2009), «Beauvais, sur les traces de mon enfance» et «Liberté-Sacrifices» (Editions Aframed, 2022), «L'espoir, au-delà des maux» (Éditions Imtidad, 2022). Dans son nouveau récit, Adila Katia aborde et décortique avec talent et maîtrise le phénomène de l'agressivité qui prend en tenaille les sociétés et le monde de manière générale.

L'auteur y décrit les tourments indicibles qu'engendre la violence.

L'auteur s'interroge tout en tentant d'y répondre: «Pourquoi la douleur a-t-elle le loisir de durer plus longtemps que la joie? À croire que joie et douleur doivent cohabiter et que la joie ne doit en aucun cas prendre le dessus, elle doit se faire l'étoile filante des rares occasions».

Dans la présentation du livre, il y est rappelé que Adila Katia est une plume qui ne nous laisse pas indifférents: elle est empathique, capable d'absorber et de ressentir les émotions des autres, rien qu'en les écoutant, les côtoyant ou les observant.

«Cette fois-ci, ce sont les violences faites aux femmes qui l'ont interpellée.

Comment peut-elle rester insensible aux atrocités subies par le genre féminin au quotidien. Elle nous embarque pieds et poings liés comme hypnotisés dans une histoire émouvante et déchirante», conclut-on.