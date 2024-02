L’artiste peintre CHafa Ouzzani, surnommé le « Bâtisseur de rêves » vous donne rendez-vous pour sa prochaine exposition qui aura lieu à Alger au niveau de la galerie d’art Aida et ce, du 15 au 29 Février. Il exposera ses œuvres récentes. Le vernissage se tiendra le Jeudi 15 février 2024 à partir de 15h30. Il est bon à rappeler que Chafa Ouzzani est né le 09 mai 1967 à Alger. Il est originaire de Chemini en Kabylie. Dès son enfance, Chafa Ouzzani était passionné de dessin et de peinture. De cette passion, naîtra un parcours artistique continu qu’il mènera en parallèle avec l’exercice de son métier d’architecte à Béjaïa. Etudiant, Ouzzani organisera sa première exposition à l’institut d’architecture de l’université de Blida. Premier jalon vers une production prolifique et une juste Son style évolue et s’affirme avec les années, passant de simples reproductions, portraits, paysages et autres natures mortes à un style semi-figuratif tourmenté qu’il développera pendant une décennie. Par la suite, par besoin, et pour se libérer des limites de la figuration, l’artiste s’orientera vers un style abstrait et/ou semi-abstrait dominé par une expression purement plastique, induite par de fortes compositions de formes et de couleurs.