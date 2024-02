Elle est à la fois enseignante, maman t artiste. Elle, c'est Chafia Hamiche née Chabouni, une artiste plasticienne autodidacte. Une artiste qui ne passe pas inaperçue, par la qualité des travaux présentés lors des manifestations auxquelles elle a pris part jusque-là. Depuis son enfance, le dessin est sa passion, son confort psychologique et sa façon d'exprimer tous les sentiments et ambitions qui existent en elle. Mais c'est seulement durant la période de la crise sanitaire qu'elle se révèle au grand public, en participant à diverses manifestations. Depuis son enfance, elle faisait de ses croquis un passe-temps. Elle s'occupait beaucoup plus de sa famille et de son métier d'enseignante en sciences naturelles. «J'ai aimé le dessin depuis mon enfance, mais malheureusement j'ai arrêté de dessiner depuis le lycée et je n'avais jamais eu le temps de m'y remettre à cause des études puis le travail et ma vie de famille, mais mon histoire dans le domaine artistique a commencé en mars 2020 au début du confinement.

Le monde entier avait passé une période difficile dans l'angoisse et l'incertitude, il fallait trouver quelque chose à faire alors, j'avais commencé à gribouiller avec peu de moyens puis je cueillais des fleurs que je faisais sécher pour les coller et apporter une touche naturelle au dessin et cela donnait de jolis tableaux en 3D», raconte-t-elle, avant d'ajouter: «Puis j'ai ajouté une touche artificielle, par des bouts de tissu avec lesquels je confectionnais de petites robes de jolies princesses et d'autres accessoires et objets que je récupérais».

L'art au service de la nature

De fil en aiguille, l'artiste s'investit dans les travaux de recyclage. «Je récupère des matières telles que le plastique, du verre, du carton pour les transformer en oeuvres d'art, c'est ma manière de donner aux objets une seconde vie puis réduire les détritus qui polluent notre environnement», dit-elle.

L'art au service de la nature c'est la cause qu'elle essaie de défendre, en sensibilisant les gens à la protection de la nature et l'utilisation des ressources naturelles d'une manière rationnelle et surtout récupérer le maximum de déchets, dans le cadre de l'économie circulaire, pour un développement durable. Mme Hamiche Chafia née Chabouni à Alger est originaire de Tibane. Elle est enseignante de Sciences naturelles à Bejaia, artiste autodidacte plasticienne de dessin et collage de fleurs séchées. «J' ai débuté ma carrière dans la créativité artistique tardivement par rapport à mon âge préoccupée par mon travail et ma vie familiale». Sa créativité est née de sa passion pour la nature et tout ce qui est lié à l'environnement, dont les paysages, les animaux, les végétaux et particulièrement

les fleurs qui représentent pour elle, la beauté, l'espoir et symbole de fertilité et continuité des espèces. «Je trouve que les fleurs sont tellement belles par leurs couleurs formes et parfums qu'on doit les préserver le plus longtemps possible», souligne-telle avant de préciser «c'est ma façon de les rendre éternelles et dans le même style j'ai fais également des dessins expressifs avec toujours collage de fleurs séchées et d'autres objets dans le but de traiter plusieurs fléaux sociaux tels que la violence envers les femmes et les enfants, séparation, chômage, injustice.....

Créativité, recyclage et environnement

L'écologie et recyclage se résument dans les tableaux à travers les décors, qui se déclinent en un mélange entre le naturel et l'artificiel en récupérant des matières non biodégradables comme le plastique (CD et Dvd), verre, métaux, tissus pour sensibiliser les gens sur l'importance de protéger l'environnement et diminuer la pollution cause du réchauffement climatique et déséquilibre écologique», argumente-t-elle.

L'artiste reste convaincue que «nous pouvons tous contribuer à travers des gestes simples de la vie quotidienne à commencer par le tri sélectif des déchets... récupérer le maximum de matières usagées, réduire la pollution et promouvoir l'économie circulaire».

Chafia Hamiche ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'en perspectives elle souhaite vulgariser son art sur sa page facebook «Mon univers des fleurs» et continuer à participer aux divers à toutes les occasions qui se présentent à elle. Elle espère pouvoir exposer dans d'autres wilayas et pourquoi pas à l'étranger et en tant qu'éducatrice elle envisage de créer un espace un atelier pour transmettre son savoir-faire à des enfants et aux jeunes, convaincue que «les travaux manuels et artistiques aident énormément dans le développement psycho-social etpermet à l'enfant d'évoluer en harmonie et en parfaite symbiose avec son environnement social et naturel.