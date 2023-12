IIl s'agit, indéniablement, d'un grand rendez-vous culturel, car c'est la première fois que cet auteur de nombreux livres dédiés aux grandes figures de la chanson kabyle, signera une sortie publique à Tizi Ouzou. Le lieu de cette rencontre inédite est la librairie «Cheikh Multi-livres», et Mehenna Mahfoufi y sera l'invité d'honneur pour parler de ses nombreuses oeuvres, mais aussi pour animer une séance de vente-dédicace, comme le veut la tradition de cet établissement culturel. Les organisateurs annoncent une passionnante rencontre autour du géant et du mythique chanteur Cheikh El Hasnaoui. Mehenna Mahfoufi est un chercheur qui a énormément travaillé sur l'oeuvre et la vie d'El Hasnaoui. Il a été même l'une des rares personnalités à avoir pu s'approcher et échanger avec le maître qui a chanté aussi bien en kabyle qu'en arabe. Mehenna Mahfoufi n'a pas attendu le décès de Cheikh El Hasnaoui pour s'intéresser à l'homme et à son oeuvre. De son vivant déjà, il a mené des recherches sur lui et il avait réalisé l'esquisse de ce qui deviendra le livre intitulé: «Cheikh El Hasnaoui, chanteur algérien moraliste et libertaire». Dans ce livre de 240 pages, Mehenna Mahfoufi revisite l'un des plus anciens chanteurs algériens qui débuta sa carrière dans les années 30. Dans l'ouvrage, l'auteur rappelle qu'El Hasnaoui débute une carrière de chanteur qui le conduira en France où il souhaitait enregistrer. En 1936, il quitte définitivement l'Algérie et s'installe à Paris où son premier disque paraît en 1949. Pendant la Guerre d'Algérie, par solidarité avec les combattants du FLN-ALN, il s'abstiendra de se produire en public: en 1971, âgé de 61 ans, il arrêtera définitivement la chanson et s'installera à Nice, son catalogue comptant alors soixante-quatorze titres chantés en kabyle et en arabe algérien. En 1989, se coupant totalement des siens, il se retire à Saint Pierre de la Réunion où il mourra en juillet 2002. Ce sont là quelques éléments d'informations rapportés par Mehenna Mahfoufi dans un livre à lire absolument pour qui veut approfondir ses connaissances du chanteur mythique d'Ihesnawen. C'est en 1999, plus exactement en juillet de cette année, que Mahfoufi apprit que le vieux maître habitait l'île de la Réunion. Quelques mois plus tard, faisant suite à une rumeur, une radio annonce sa mort. Le chercheur se rend à la Réunion et en revient avec de précieuses et inédites images vidéo. Mehenna Mahfoufi fit trois voyages pour rencontrer le chanteur, et un quatrième pour être présent à ses funérailles. Le livre que Mahfoufi présentera et dédicacera aujourd'hui est «un témoignage écrit avec respect». Il raconte, de façon détaillée, la chronologie complète des retrouvailles. Au détour d'une discussion, Cheikh El-Hasnaoui dévoile un pan méconnu de sa vie, ignoré même de sa famille adoptive restée en Algérie. Des photos inédites, confiées par son épouse, et un CD musical contenant un enregistrement fait à l'occasion d'une soirée privée (1965), accompagnent ce récit émouvant. C'est dire toute l'importance de ce livre et de la rencontre d'aujourd'hui à Tizi Ouzou avec Mehenna Mahfoufi qui est un auteur et un ethnomusicologue confirmé, l'un des rares que compte notre pays.