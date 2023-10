Quelle triste nouvelle ! Quel malheur ! L’immense artiste Chérif Hamani nous a quittés hier. La terrible nouvelle du décès de Chérif Hamani, l’une des plus grandes figures de la chanson kabyle de tous les temps, s’est propagée telle une trainée de poudre hier en fin de journée. Toutefois, il fallait s’assurer de la véracité de l’information de sources sûres et crédibles car il y a quelques jours, une rumeur au sujet du décès de Chérif Hamani avait circulé avant d’être démentie par les proches du défunt. Malheureusement, cette fois-ci, ce n’est pas une rumeur. Chérif Hamani n’est plus. Il a lutté courageusement contre la maladie depuis de très longs mois. Il est parti rejoindre son ami et fils de sa région Matoub Lounès qui l’aimait tant et est né la même année que lui : 1956. Les deux s’admiraient mutuellement aussi bien pour leurs qualités humaines que pour leur talent génial d’artistes et de poètes. Chérif Hamani est parti rejoindre Slimane Azem, Chérif Kheddam, Youcef Abdjaoui, Salah Sadaoui, Cheikh Arab Bouyezgarène, Lounès Kheloui, et tant d’autres étoiles qui ont fait briller le ciel de la chanson algérienne d’expression kabyle. Le vide que laissera Chérif Hamani est aussi grand que celui laissé par tous les autres géants de la chanson kabyle. Car l’apport de Chérif Hamani à la chanson kabyle est incommensurable. À la fois musicien, compositeur, poète et interprète excellent, Chérif Hamani est une bibliothèque sonore. On ne peut pas imaginer aujourd’hui parler de la chanson kabyle sans citer l’œuvre monumentale de Chérif Hamani qui, tout au long de sa carrière qui s’étale sur plus de quarante ans, a chanté sur tous les thèmes avec un style propre à lui. Un style qui lui appartient à lui seul. Des titres comme « Intass iyemmas », « A tala », « Tamevghra n baâziz », « Urseqqar djighkem » et tant d’autres sont des chansons cultes ayant nourri l’imaginaire de plusieurs générations. Hier, la famille du défunt a rendu public un communiqué où le décès de ce maître de la chanson kabyle a été confirmé : « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père bien-aimé, l’artiste Cherif Hamani. Il a quitté ce monde le 20 octobre 2023. En tant que famille, nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux qui nous ont témoigné leur soutien et leur affection depuis l’annonce de son décès. Vos mots réconfortants et vos pensées bienveillantes nous aident à traverser cette épreuve difficile ». Il y a lieu de préciser qu’une cérémonie sera organisée en guise de dernier hommage à Chérif Hamani avant son enterrement. La date et le lieu de l’hommage seront rendus publics ultérieurement, apprend-on. De nombreux chanteurs ont réagi hier suite à l’annonce du décès de Chérif Hamani. Takfarinas a souligné : « Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de mon frère l’artiste Chérif Hamani ». Ali Meziane, très affligé par la mort de Chérif Hamani a précisé : « La vie est tellement injuste et cruelle. Adieu l’ami, le compagnon ! Je garderai en toi un exemple de loyauté, de modestie... Un grand artiste avec un grand cœur... Ton sens de l’humour, ton sourire... Tu vas nous manquer mais tes belles œuvres resteront fidèles à ton image et à la grandeur de ton âme. Merci pour tout ce que tu as donné à la chanson à texte ». De son côté, Farid Ferragui a souligné : « C’est avec une profonde émotion et une profonde tristesse que je viens d’apprendre la terrible nouvelle du décès de mon ami Chérif Hamani dont l’image sera gravée à jamais en moi. En cette douloureuse circonstance, où il m’est impossible de trouver les mots pour exprimer mon émotion, je tiens à présenter mes sincères condoléances à toute sa famille, ses proches et tout le monde artistique qui vient de dire adieu à un homme sincère, artiste unique et combattant infatigable pour notre culture ». Nabila Goumeziane, directrice de la Culture de la wilaya de Tizi Ouzou a réagi également : « C’est avec une immense tristesse que nous venons d’apprendre le décès de notre grand artiste, un pilier de la chanson, Cherif Hamani, survenu aujourd’hui à l’hôpital Avicenne à Bobigny, à l’âge de 67 ans, des suites d’une longue maladie. En ces moments de deuil , je tiens à adresser en mon nom, au nom du personnel du secteur de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou et au nom de la famille artistique, mes sincères condoléances à sa famille et à la scène artistique algerienne ». Nabila Goumeziane rappelle que Cherif Hamani a laissé une empreinte indélébile sur le patrimoine musical algérien. De nombreux autres artistes, des écrivains et des chercheurs en langue et culture amazighes ont également réagi suite à cette terrible nouvelle comme Boudjemaâ Agraw, Djamel Kaloun, Kamel Bouamara, Yacine Zidane, Medjahed Hamid, Taleb Tahar…