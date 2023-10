Selon Nabila Goumeziane, directrice de la Culture et des Arts de la wilaya de Tizi Ouzou, la cérémonie en question aura lieu aujourd'hui à partir de 12 h à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri.

Des centaines de personnes, dont des artistes et des hommes de culture de manière générale, afflueront donc tout au long de l'après-midi d'aujourd'hui, afin de jeter un ultime regard sur l'un des meilleurs artistes algériens d'expression kabyle, ayant marqué son temps avec des lettres d'or et ayant laissé une oeuvre artistique de très bonne qualité. Notons en outre que l'arrivée de la dépouille de Chérif Hamani est programmée aujourd'hui également dans la matinée.

La cérémonie d'hommage sera suivie d'une veillée à la Maison familiale de l'artiste à Tala Allam, à un kilomètre à l'ouest de la ville de Tizi Ouzou. Concernant l'enterrement, il aura lieu demain, mercredi

25 octobre 2023 au village natal du chanteur, à savoir Tagragra (commune d'Ait Mahmoud) à Ath Douala.

Il y a lieu de rappeler que depuis l'annonce du décès de Chérif Hamani, les réactions n'ont pas cessé d'être rendues publiques surtout de la part du monde artistique où le regretté jouissait d'une estime exceptionnelle, aussi bien pour son talent artistique que pour ses qualités humaines.

Les chanteurs Hacene Ahres, Zedek Mouloud, Ait Menguellet, Rabah Asma, Rabah Ouferhat et plusieurs autres chanteurs ont exprimé leur profonde douleur suite à la disparition de l'auteur et de l'interprète de la mythique et immortelle chanson «A thala».

Le grand chanteur et compositeur Medjahed Hamid a réagi pour sa part en soulignant: «C'est une très grande tristesse pour moi d'apprendre le décès du grand artiste, mon cher ami Chérif Hamani, survenu à l'hôpital Avicenne à Bobigny, à l'âge de 67 ans, des suites d'une longue maladie.

En mon nom personnel pour l'avoir connu depuis ses débuts dans le domaine de la chanson Kabyle il y a bien longtemps, j'adresse mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches les plus chers ainsi qu'à ses amis... Il va sans dire que Chérif Hamani va nous manquer énormément et restera à jamais dans les coeurs de tous les artistes kabyles et les autres qui l'ont connu. Je souhaite beaucoup de courage à ses proches».

Le regretté Chérif Hamani a eu une carrière artistique de près d'un demi-siècle. Tout comme de nombreux chanteurs de sa génération, il a commencé en passant dans la célèbre émission radiophonique «Ighenayen uzzekka» (les chanteurs de demain).

Nous sommes en 1974, et l'émission était à l'époque animée par Mohamed Benhanafi et Acherouf Idir. Chérif Hamani passe avec succès ce premier test. Il a même eu la chance de recevoir des cours de musique au conservatoire d'Alger à la même période.

Chose très rare pour les chanteurs de l'époque. Dès le départ, Chérif Hamani a fait preuve d'un talent de musicien exceptionnel. Il maniait le mandole à la perfection et avec une maîtrise phénoménale.

En plus de cela, il composait des musiques d'une originalité remarquable qui séduisait très vite les mélomanes. Sans oublier ses poèmes débordant de métaphores et d'un lexique très riche puisé des profondeurs de la Kabylie.

Chérif Hamani a eu la chance d'avoir évolué dans une région (Ath Douala) qui a donné de nombreuses sommités de la chanson kabyle à commencer par Matoub Lounès, ainsi que Malika Domrane, Zedek Mouloud, Samy El Djazairi, Amar Kobbi, Moh Smail, etc.