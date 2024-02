L'Institut français d'Algérie, à Alger, dans son nouveau siège, sis à 1 rue Tripoli, Hussein Dey (Arrêt ruisseau Tramway/Métro), vous convie le lundi 19 février prochain à partir de 19h à une projection -débat du film documentaire «La balle de la dignité» de Rachid Diguer, ou il retrace en 1h45 l'histoire du football algérien de 1921 à 1991. L'échange apres la projection aura lieu avec Mohamed Haouchine, écrivain, journaliste et commentateur sportif. Il sera accompagné de Redouane Bendali, monument de la presse sportive algérienne. Notons que le cinéaste Rachid Diguer a réuni des images d'archives et recueilli des témoignages pour retrouver les sources du football algérien et conter son histoire, qui épouse celle de son pays. La colonisation française, tout d'abord. Puis les premières failles à travers la victoire en Coupe de France du petit club algérois de El Biar sur le grand Stade de Reims. L'indépendance marquée par la création d'une équipe de légende, celle du FLN. L'affirmation du pays, dont l'équipe est présente en Coupe du Monde 1982 et 1986, puis remporte la CAN en 1990. Puis le silence, imposé par les heures sombres dans les années 1990. Pour plus d'infos sur le programme de l'IFa, une seule adresse: https://if-algerie.com/alger/culture/agenda.